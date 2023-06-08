В ОЭЗ «Дубна» прошел круглый стол, на котором шла речь о подготовке кадров и трудоустройстве будущих специалистов в компаниях-резидентах. В работе круглого стола принял участие министр образования Московской области Илья Бронштейн. Встреча организована по итогам посещения особой экономической зоны председателем правительства Московской области Ильдаром Габдрахмановым, его общения с резидентами, в ходе которого одной из тем стало кадровое обеспечение технико-внедренческой зоны и крупных предприятий наукограда. К разговору с министром образования Подмосковья были приглашены представители администрации городского округа и управляющей компании ОЭЗ, колледжа «Подмосковье», Дмитровского техникума, университета «Дубна», мастера производственного обучения. И конечно, самыми заинтересованными участниками круглого стола стали руководители и представители компаний-резидентов, реализующих в ОЭЗ свои инновационные проекты. Кадровый голод Сегодня в подмосковной особой экономической зоне более 160 резидентов, на предприятиях создано свыше 6 тысяч рабочих мест, то есть в среднем в год коллективы компаний пополняют до 500 специалистов, отметил в своем выступлении генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Наша управляющая компания уделяет самое пристальное внимание обеспечению резидентов кадрами, например, несколько лет мы проводим крупнейшую на севере Подмосковья ярмарку вакансий, которая в этом году была организована совместно с правительством Московской области и приобрела статус всероссийской, что придает мероприятию еще большую значимость, - рассказал руководитель. - Также собираем статистику по компаниям, в каких именно специалистах они нуждаются. Тесно сотрудничаем с нашим партнером университетом «Дубна». Тем не менее проблема остается, особенно потребность в рабочих специальностях. На данный момент в радиусе 60 км от наукограда до ближайших к нему населенных пунктов весь трудовой кадровый потенциал уже выбран, и для дальнейшего успешного развития ОЭЗ нужны практические шаги по подготовке собственных кадров, которые бы поддержало министерство образования региона. Решать совместно с регионом Участие в обсуждении кадровой проблемы министра образования Московской области как раз подчеркивало заинтересованность региона в ее решении. Илья Бронштейн познакомил с теми инструментами, которые уже есть сегодня в системе образования, отметил, что регион готов в существующих в области колледжах выделить отдельное структурное подразделение, которое могло бы работать на нужды ОЭЗ и предприятий города. Своими предложениями по подготовке востребованного квалифицированного персонала - рабочих специальностей и ИТР с министром поделились руководители компаний-резидентов «Алтегра», «ПРОМТЕХ», «Дедал», директор Некоммерческого партнерства «Дубна» Александр Рац, председатель Медико-технического кластера Московской области Александр Шибанов. О ситуации с кадрами и решении проблемы в наукограде рассказал временно исполняющий полномочия главы г.о. Дубна Максим Тихомиров. - ОЭЗ «Дубна» - драйвер технологического развития, и сегодня крайне важно своевременно обеспечить ее высококвалифицированными кадрами, - подчеркнул Илья Бронштейн, подводя итоги встречи. - Все коллеги, с которыми мы общались, говорят об одной проблеме: кадры нужны, но они в первую очередь должны понимать специфику высокотехнологичного производства, уметь быстро осваивать современное оборудование и новые технологии. У региона есть все ресурсы для подготовки таких специалистов. Благодаря участию в федеральном проекте «Профессионалитет» создана хорошая материально-техническая база в колледжах, и сегодня учебные центры, которые когда-то были на больших предприятиях, можно создавать на их базе. Тогда студент будет понимать не только направление своей будущей работы, но и специфику предприятия, будет знать все операции, потому что уже был здесь раньше, знать людей, которые здесь работают и станут его наставниками, то есть сразу попадет в зону трудового комфорта. Именно о таком партнерстве мы сегодня договорились с коллегами, управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», с ее резидентами. Осталось саккумулировать техническое задание, под которое перестроится работа наших ведущих колледжей. В течение ближайшей недели управляющей компанией ОЭЗ совместно с резидентами и предприятиями НПК города такое техническое задание будет сформировано и передано в министерство образования Московской области. Таким образом, при определении контрольных цифр приема в учреждения среднего профессионального образования будет учитываться потребность предприятий в конкретных специалистах. Светлана Жукова Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»