В День российского предпринимательства на бизнес-завтраке временно исполняющий полномочия главы администрации нашего города М.А. Тихомиров обсудил с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми наукограда актуальные меры поддержки малого бизнеса, а также перспективные направления развития.

Как подчеркнул Максим Андреевич, в непростое для отечественной экономики время многие дубненские бизнесмены продолжают участвовать в социальных городских проектах, оказывают помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Вместе с вице-президентом Торгово-промышленной палаты нашего города Виктором Никитиным и депутатом Совета депутатов Евгением Угловым Максим Тихомиров поздравил предпринимателей с праздником. Им вручили благодарности и выразили признательность за профессиональные достижения и общественную активность, а также пожелали успехов во всех начинаниях.

Как было отмечено в ходе встречи, в Московской области с 1 июня начнут работать новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые анонсировал недавно губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев. Прежде всего это запуск в бессрочном формате мер поддержки по франшизам и выходу на онлайн-площадки, маркетплейсы. Они хорошо себя зарекомендовали, пользуются спросом, и теперь заявку на эти меры поддержки можно будет подать круглый год.

Кроме того, Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что развитие малого и среднего предпринимательства - одно из ключевых условий обновления страны и успешного движения вперед. Необходимо всячески содействовать реализации созидательного предпринимательского потенциала, который есть у граждан.

По информации пресс-службы администрации Дубны