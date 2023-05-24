Представители градообразующих предприятий и администрации города, десятков учреждений нашего региона, компаний-резидентов особой экономической зоны, руководители учебных заведений стали участниками XII Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы», которая прошла в ОЭЗ «Дубна». Одним из основных вопросов стало кадровое обеспечение производственных и научных организаций нашего города и подготовка квалифицированных специалистов как инженерных, так и рабочих профессий. - В прошлом году на Комитете Госдумы по науке и высшему образованию был принят целый ряд решений по развитию наукоградов и иных территорий с высоким научно-технологическим потенциалом, которые направлены в правительство, - рассказала заместитель директора дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Вовк. - Вопрос инфраструктурной обеспеченности таких городов поднимался и на Совете по науке и образованию. Он прошел с участием Президента Путина, который поручил принять дополнительные меры по инфраструктурному развитию территорий и созданию комфортной городской среды с учетом того, какие кадры там работают и какие стратегические для страны задачи решают. Мы хорошо понимаем, что города, реализующие государственные задачи, должны иметь такую поддержку, возможность привлекать кадры соответствующего уровня, возможность опережающего развития. Председатель Совета депутатов Дубны Андрей Тамонов подчеркнул, что наукоградам необходим новый виток развития, и выразил надежду, что конференция выработает для этого решения, которые будут доведены до регионального правительства, федерального центра для того, чтобы эти и подобные им территории могли двигать вперед науку и производство, обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. А заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик отметила, что сегодня наукоградам оказывается повышенное внимание в части формирования государственной политики по их поддержке, благодаря чему территории становятся точками роста отечественной науки, технологий, и сделала акцент на стимулировании более активного взаимодействия науки и бизнеса. Для того, чтобы делать следующие шаги по развитию российских наукоградов как точек роста национальной конкурентоспособности в сферах науки и технологий, необходимо готовить квалифицированных специалистов, причем не только в научной сфере деятельности, но и рабочих профессий. Так, например, резидентам особой экономической зоны, число которых планируется к 2030 году увеличить до двухсот, потребуется еще порядка 4 тысяч сотрудников. Примерно половину из них должны составить рабочие, специалисты со средним профессиональным образованием. Вопросы взаимодействия дубненских предприятий в ходе конференции обсуждались с представителями расположенных в городе и его окрестностях колледжей и техникумов. По окончании секции они посетили ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (предприятие входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза машиностроителей России), где побывали не только в Музее крылатых ракет под открытым небом, но и на производственной площадке. Также они посетили компанию «Кронштадт», Дубненский машиностроительный завод и ознакомились с проектами резидентов ОЭЗ. В ходе конференции между администрацией Дубны, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Некоммерческим партнерством «Дубна» и осуществляющими подготовку кадров Савеловским колледжем, Дмитровским техникумом, университетом «Дубна» и его филиалом были подписаны соглашения о сотрудничестве. Людмила Петрова