В Министерстве труда и социального развития РФ буквально на днях состоялось торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского отраслевого конкурса среди предприятий авиационной промышленности на звание «Лучшее предприятие в области охраны труда». ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») во главе с его генеральным директором С.А. Богатиковым вновь в лидерах и отмечено за высокие достижения в работе.

Конкурс проводится уже не первый год. Его организаторами выступают Министерство труда и социальной защиты РФ, Департамент авиационной промышленности Минпромторга России, Союз машиностроителей России и Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности. Главная задача конкурса - выявлять предприятия и организации, занимающие лидерские позиции не только в производственной деятельности, но и имеющие высокий уровень социального партнерства между работниками и работодателем.

Как было отмечено на торжественной церемонии награждения, на ГосМКБ «Радуга» традиционно уделяют большое внимание сохранению здоровья работников, безопасности их труда и удерживают высокие социальные стандарты. Этот опыт уникален и может стать примером социального партнерства и заботы о сотрудниках трудового коллектива для многих других предприятий авиационной промышленности.

Анна Сухая