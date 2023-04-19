14 и 15 апреля в нашей стране прошла первая Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» для предприятий промышленной сферы. Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» присоединилась к ее региональному этапу и пригласила в Конгресс-центр психологов, профессиональных коучей, мастеров бизнес-тренинга, сделав мероприятие еще более полезным для работодателей и соискателей вакансий. Традиционная Ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна» - крупнейшая на севере Подмосковья. Статус всероссийской придал мероприятию еще большую значимость. На его региональный этап в наукоград приехали заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, представители регионального центра инжиниринга АНО «АИР» и Центра занятости населения Подмосковья. В числе гостей также были глава города Сергей Куликов, президент ТПП Владимир Бобров, и.о. ректора университета «Дубна» Андрей Деникин и другие. Приветствуя участников, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» - исполнительный директор Роман Хомяков поблагодарил коллег за интерес к развитию нашего наукограда, подмосковной ОЭЗ и назвал несколько цифр, которые продемонстрировали эффективный рост бизнес-площадки и большую потребность ее резидентов в кадрах. - Крупнейшая в нашей стране технико-внедренческая зона насчитывает более 160 инвесторов, каждый шестой резидент всех ОЭЗ России находится на нашей территории, - рассказал руководитель. - Они ведут исследования и выпускают продукцию для стратегических отраслей экономики страны. Сегодня на предприятиях создано более 6 тысяч рабочих мест для квалифицированных специалистов, то есть каждое 10-е среди всех ОЭЗ появляется именно здесь. Ежегодно у нас создается более 500 рабочих мест. Сегодня на двух площадках резиденты уже построили 29 собственных научно-производственных комплексов. Все эти современные предприятия и проекты, реализуемые компаниями на арендованных в ОЭЗ площадях, нуждаются в кадрах, особенно рабочих профессий, и мы готовы сотрудничать с федеральными и региональными органами власти по вопросам подготовки и привлечения в Дубну таких специалистов. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова подчеркнула, что ярмарка вакансий - традиционный инструмент работы службы занятости, но в таком формате, по единому стандарту для всей России, каждого региона, мероприятие проводится впервые. - Очень приятно находиться именно в Дубне, - отметила Елена Мухтиярова. - Здесь уникальное сочетание: это особая экономическая зона, которая ежегодно создает большое количество высокооплачиваемых рабочих мест, это университет, который с недавнего времени приобрел федеральный статус, это наука, которую представляет Объединенный институт ядерных исследований, - то есть такой симбиоз участников рынка труда, который заинтересован в его развитии. По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, такой формат поиска работы, как ярмарка трудоустройства, пользуется большой популярностью у населения. - Рынок труда в Подмосковье активно развивается, у нас за последние полтора года малым и средним бизнесом запущены 77 тысяч новых предприятий, а это тысячи рабочих мест, - подчеркнула Людмила Болатаева. - За последний год безработица снизилась на 25%, сегодня в регионе всего 15 тысяч безработных, это в основном те, кому нужна дополнительная социальная поддержка. Возможность найти работу есть - сейчас на рынке труда Московской области более 60 тысяч открытых вакансий в разных отраслях, действуют программы по обучению и переподготовке специалистов, мы работаем в этом направлении с ведущими вузами, и такое обучение бесплатное. В ходе ярмарки высокие гости пообщались с работодателями компаний-резидентов «Промтех-Дубна» и «ПСК Фарма», градообразующего предприятия ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. Разговор касался возможности их участия в долгосрочных программах по обеспечению специалистов общежитиями, аренды жилья для работников, взаимодействия с университетами и других вопросов, в решении которых можно получить поддержку региона и федерального центра. Всего в этот день в ОЭЗ «Дубна» на собеседование с работодателями впервые за всю историю ярмарки зарегистрировались более 900 желающих найти работу. Список вакансий в этот день представили более 20 работодателей. Подготовила Людмила Петрова Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»