В конце прошлого года экспертный совет ФРП одобрил запуск серийного производства высокоскоростных катеров на подводных крыльях на площадке ОЭЗ «Дубна». На днях ее резидентом «МОРТЕХ» подписан договор о выделении фондом 100 млн рублей на реализацию проекта. На судостроительном предприятии «МОРТЕХ» уже приступили к выпуску единичных экземпляров опытных образцов высокоскоростных судов на подводных крыльях. Напомним, что корпуса судов будут изготавливаться из инновационных композитов на одном из самых больших в России промышленном 3D-принтере, который спроектирован специалистами компании-резидента. - Сегодня мы самостоятельно строим этот принтер на базе существующих промышленных элементов, - рассказал генеральный директор и генеральный конструктор ООО «МОРТЕХ» Владимир Ларькин. - Это, например, промышленный робот и промышленный экструдер, который предназначен для выдавливания пластмассы под температурой. Наш принтер будет обладать полем печати 5х1,65 кв. метров, что позволит заниматься крупномасштабным прототипированием очень больших деталей. «МОРТЕХ» предлагает потребителям широкую линейку катеров длиной от 8,5 до 18 метров. Они могут использоваться как для отдыха на воде, охоты, рыболовства, так и в качестве грузового водного транспортного средства, предназначены также для специальных служб и яхтинга. До 2022 года весь этот сегмент закрывался импортными судами, а всё производство маломерных судов в нашей стране ограничивалось корпусами длиной до 14 метров. При этом серийного производства не было. В прошлом году из-за санкционных ограничений зарубежные поставки импортных маломерных судов были прекращены. Сегодня с помощью государственных мер поддержки у российской компании появилась возможность закрыть потребности в отечественных высокоскоростных судах на подводных крыльях. Катамаран на подводном крыле - инновационное судно, которое на территории России никогда не выпускали. В отличие от классического подводного крыла («Ракета», «Комета», «Метеор») суда «МОРТЕХ» более просты в производстве и при этом имеют высокую топливную эффективность. Например, опытные суда разработки и производства резидента ОЭЗ «Дубна» длиной 8,5 метра с двумя двигателями по 300 л.с. каждый на скорости 80 км/час потребляют всего 40 литров топлива за час работы в отличие от других аналогичной размерности и энерговооруженности, которым требуется в пять раз больше топлива. В то же время при необходимости такой современный катамаран может развить скорость на воде до 115 км/час, а инновационные композиты, используемые при их печати, делают конструкцию более легкой и прочной. В «МОРТЕХ» планируют запустить серийное производство высокоскоростных катеров на подводных крыльях в течение 3-4 месяцев после получения займа ФРП. Ежегодно на предприятии смогут выпускать до 100 судов из инновационных композитов длиной от 8,5 до 12 метров. Всего в реализацию проекта будет инвестировано порядка 550 млн руб. Светлана Жукова