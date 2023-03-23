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Земля – за 1 рубль Печать
23.03.2023 06:42

Предприниматель из Дубны получил землю за 1 рубль по региональной программе импортозамещения, сообщили в Администрации города. Арендованный по льготной ставке участок площадью 0,16 га расположен на Коммунальном проезде. На нем будут выпускать одежду собственного бренда. Прилегающую территорию благоустроят.

Инвестиции в проект составили почти 24 миллиона рублей. Предприятие построят к 2025 году, будет создано около 20 рабочих мест. Таким образом планируется заменить продукцию ушедших с российского рынка производителей. Ранее губернатор Андрей Воробьёв заявил, что власти Подмосковья помогут предпринимателям выйти на международный рынок.
  		 
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