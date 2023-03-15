Стартовала регистрация участников на хакатон «Цифра.zone|Технологическая модернизация» (весенний сезон), который пройдет в ОЭЗ «Дубна» с 7 по 28 апреля. Основной тематикой конкурса научно-технических проектов станут безопасность деятельности и мотивация специалистов на активизацию работы трудового коллектива.

Это уже третий по счету ИТ-марафон, который инициирует и проводит на своей базе Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» совместно с Цифровым гаражом. Впервые поддержку соревнованиям окажет созданный в особой экономической зоне в прошлом году Фонд «ОЭЗ «Дубна».

В числе организаторов хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация» университет «Дубна» и компания «Интеллектуальные решения», а партнерами конкурса инновационных ИТ-проектов станут Объединенный институт ядерных исследований, резиденты ОЭЗ - НПК «Дедал», «Арома Хоум» и «Биофармлаб», а также компании «Дубна Роботикс» и «Клауд Ком».

Целью хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация» является вовлечение в научно-техническую деятельность талантливой молодежи из числа аспирантов, студентов и школьников, а также выявление лучших ИТ-проектов, которые в дальнейшем могут быть реализованы как совместно с резидентами особой экономической зоны, так и в качестве самостоятельных стартапов.

Правила хакатона вполне демократичны. Участники конкурса могут объединяться в команды или решать актуальные кейсы индивидуально. Специалисты Управляющей компании обеспечат качественную трансляцию хакатона в реальном времени, так что обсуждать цифровые решения, общаться с наставниками и экспертами можно будет как удаленно, так и офлайн.

В программе хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация»:

7 апреля - торжественное открытие.

8-9 апреля - онлайн-встречи с кейсодателями.

8-27 апреля - работа в командах.

24 апреля - сдача работ для предварительной оценки.

25-26 апреля - оценка работ экспертами.

27 апреля - предварительная защита работ с наставниками.

28 апреля - финал.

В этот раз проблематика бизнес-кейсов затронет безопасность деятельности, а также будет направлена на активизацию работы трудового коллектива. За три недели участникам конкурса надо будет создать работающие прототипы программных решений, реально отвечающих потребностям заказчика. Подробнее с условиями конкурса и кейсами можно ознакомиться на сайте: https://hakatonitzone.oezdubna.ru/.

В осеннем сезоне 2022 года на хакатон было зарегистрировано около 70 команд не только из наукограда, Подмосковья, но и других регионов страны. В этот раз организаторы рассчитывают, что участников будет не меньше. Подать заявку и зарегистрироваться на ИТ-марафон можно до 5 апреля. Призовой фонд хакатона составляет 120 000 рублей. Команда-победитель по каждой задаче получит приз в размере 30 000 рублей. Участники конкурса также будут награждены памятными подарками.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»