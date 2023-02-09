2 февраля в Дубне с рабочим визитом побывал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он посетил предприятие ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка, где ознакомился с образцами выпускаемой продукции, а также провел совещание по развитию и выполнению гособоронзаказа.

Экскурсию по цехам предприятия для Дмитрия Анатольевича Медведева, генерального директора Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Викторовича Обносова, а также других высокопоставленных лиц провели генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Анатольевич Богатиков и научный руководитель предприятия Владимир Николаевич Трусов.

Перед ГосМКБ «Радуга» поставлены задачи по значительному увеличению продукции, которые в разы превосходят предыдущую историю выполнения таких заказов. Это очень непростая задача, но ее коллектив успешно решает.

Как отметил зампред Совбеза РФ Д.А. Медведев, «наши вооружённые силы регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов. Поставки всех видов вооружения, военной и специальной техники существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов сокрушительное поражение».

На ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России) существенно расширены производственные мощности. Слаженная работа ведется по всей кооперации, а ее результат позволяет уверенно смотреть в будущее по части выполнения плана на 2023 и последующие годы.

Анна Сухая

Фото пресс-службы СБ РФ и Анны Сухой