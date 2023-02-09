Управляющая компания технико-внедренческой зоны «Дубна» активно ведет работы по созданию инфраструктуры 4-й очереди строительства Российского центра программирования. После их завершения у резидентов ОЭЗ появится возможность строить еще больше собственных объектов.

Для бизнеса одним из важных факторов выбора местоположения является доступ к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, возможность быстро открыть предприятие в уже готовых офисах или лабораторно-производственных помещениях, начать здесь разработки и выпуск инновационной продукции или построить собственные объекты.

Привлекательность крупнейшей и наиболее успешной в России ОЭЗ технико-внедренческого типа в Дубне, кроме налоговых и таможенных льгот и преференций, обеспечивает государственное финансирование инфраструктуры. Сегодня Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» в рамках государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» ведет активное строительство инженерной инфраструктуры 4-й очереди Российского центра программирования в левобережной части города.

- Создание объектов инженерной инфраструктуры осуществляет подрядная организация, - рассказал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по строительству Павел Грек. - Всего с 2023 по 2024 год намечено построить 2,4 км водопроводных сетей, более 3 км канализационных сетей, порядка 4 км сетей ливневой канализации, свыше 3 км таможенных ограждений с системами видеонаблюдения и охраны периметра. Запланировано строительство двух центральных распределительных подстанций с 5,5 км электрических сетей, а также 6,4 км сетей связи и газопровода длиной 1,25 км.

В условиях большого спроса на участки со стороны потенциальных резидентов создание данной инфраструктуры существенно повысит инвестиционную активность компаний и позволит в среднесрочной перспективе реализовать строительство новых современных научно-производственных комплексов резидентов особой экономической зоны, а значит создать дополнительные высокопроизводительные рабочие места для жителей наукограда.