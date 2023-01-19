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В Дубне построят верфь Печать
19.01.2023 05:44

В Дубне построят первое в Подмосковье предприятие по выпуску корпусов малых морских судов отечественного производства. Строительство объекта предполагают завершить в III квартале 2023 года.

Инвестиции в проект составят 550 млн рублей. Производство будет серийным, а верфь строиться компанией с нуля.

В здании площадью около одной тысячи кв. м будут производить корпуса судов длиной 8,5-10 м при помощи промышленных 3D-сканеров и одного из самых больших в России 3D-принтера. Корпуса будут полностью изготовлены из отечественного сырья - ABC-пластика с интегрированным углеродным волокном - и использованы для собственного производства плавательных судов.

Предприятие рассчитано на 15 высокопроизводительных рабочих мест, ежегодный выпуск корпусов - 48 единиц.

Застройщик ООО «Мортех» также планирует возведение административно-лабораторного и производственного корпусов.
  		 
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