В Дубне построят первое в Подмосковье предприятие по выпуску корпусов малых морских судов отечественного производства. Строительство объекта предполагают завершить в III квартале 2023 года. Инвестиции в проект составят 550 млн рублей. Производство будет серийным, а верфь строиться компанией с нуля. В здании площадью около одной тысячи кв. м будут производить корпуса судов длиной 8,5-10 м при помощи промышленных 3D-сканеров и одного из самых больших в России 3D-принтера. Корпуса будут полностью изготовлены из отечественного сырья - ABC-пластика с интегрированным углеродным волокном - и использованы для собственного производства плавательных судов. Предприятие рассчитано на 15 высокопроизводительных рабочих мест, ежегодный выпуск корпусов - 48 единиц. Застройщик ООО «Мортех» также планирует возведение административно-лабораторного и производственного корпусов.