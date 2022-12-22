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В тройке лидеров Печать
22.12.2022 00:00

ОЭЗ «Дубна» шестой год подряд входит в тройку лидеров среди технико-внедренческих зон страны.

Рейтинг ежегодно проводится Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

В 2022 году в Национальный рейтинг вошли 28 ОЭЗ из 22 регионов России. По его результатам среди технико-внедренческих зон ОЭЗ «Дубна» заняла второе место.

В этом году в ОЭЗ вошли еще 14 новых инвесторов с заявленными инвестициями 4,5 миллиарда рублей. В итоге сегодня в Дубне реализуют свои проекты 175 резидентов, которыми создано порядка 5700 высокотехнологичных рабочих мест.
  		 
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