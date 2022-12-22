ОЭЗ «Дубна» шестой год подряд входит в тройку лидеров среди технико-внедренческих зон страны.

Рейтинг ежегодно проводится Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

В 2022 году в Национальный рейтинг вошли 28 ОЭЗ из 22 регионов России. По его результатам среди технико-внедренческих зон ОЭЗ «Дубна» заняла второе место.

В этом году в ОЭЗ вошли еще 14 новых инвесторов с заявленными инвестициями 4,5 миллиарда рублей. В итоге сегодня в Дубне реализуют свои проекты 175 резидентов, которыми создано порядка 5700 высокотехнологичных рабочих мест.