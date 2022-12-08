Резидент ОЭЗ «Дубна» - компания «Рич Кемикл» разработала уникальную отечественную технологию - инновационный состав эмульсии для вторичного производства асфальтобетонного покрытия холодным способом.

Российский производитель «Рич Кемикл» работает на отечественном рынке материалов для ремонта и содержания дорог общего пользования более шести лет. За это время компанией были созданы современное высокотехнологичное производство и собственная лаборатория для научно-технических разработок, собрана команда профессиональных химиков и технологов.

Специалистам «Рич Кемикл» удалось разработать инновационный состав эмульсии, который еще не был представлен на дорожно-строительном рынке нашей страны. Битумная эмульсия FF позволяет получать качественный холодный асфальт из асфальтовой крошки буквально за сутки после обработки, не требует больших производственных мощностей со спецоборудованием и особых температурных условий. Кроме того, нет потребности в добавлении наполнителей - щебня, песка, извести, цемента, гранитной или мраморной крошки. После обработки эмульсией качественный готовый асфальт можно использовать вторично для ремонта, реконструкции и содержания любых дорожных объектов.

В начале этого года компания «Рич Кемикл» запатентовала свое изобретение, а сегодня «Автодор» инициировал испытания инновационной продукции, которые успешно проводят такие крупные отечественные дорожно-ремонтные предприятия, как АО «Мостотрест и АО «ДСК Автобан». После окончания испытаний резидент ОЭЗ «Дубна» будет включен в реестр поставщиков. Общий объем финансирования проекта, реализуемого на подмосковной территории, составляет 2,2 млн руб.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»