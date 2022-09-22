Группа компаний «Рус Биофарм» поделилась амбициозными планами на ближайшее будущее и провела экскурсию по своей производственной площадке в Дубне на биофармацевтическом заводе «ПСК Фарма». Мероприятие прошло в рамках празднования 10-летнего юбилея группы компаний.

«ПСК Фарма» - резидент Особой экономической зоны «Дубна» - является важнейшей частью ГК «Рус Биофарм». Сегодня на предприятии разрабатываются и производятся лекарственные препараты для терапии социально значимых заболеваний. В ближайших планах «ПСК Фарма» - стать компанией полного цикла, минимизировать зависимость российской фармотрасли от зарубежных производителей и увеличить объемы производства технологически сложных химических и биотехнологических жизненно важных препаратов.

Коммерческий выпуск лекарственных препаратов на заводе «ПСК Фарма» начался всего 2 года назад, на сегодняшний день успешно работают 7 производственных линий и выпускаются 9 лекарственных форм.

«Эта площадка стала одной из ведущих и в особой экономической зоне, и в самом городе. А самое главное - она производит продукцию, которая очень нужна людям», - отметил Владимир Бобров, президент торгово-промышленной палаты г. Дубны, вручая руководителям ГК «Рус Биофарм» награду торгово-промышленной палаты за успехи в развитии бизнеса.

С 2016 года компания участвует в реализации стратегии импортозамещения, выпуская лекарственные препараты для лечения тяжелых заболеваний. В марте этого года было объявлено о готовности к работе цеха по производству химических субстанций для организации полного цикла производства отечественных лекарственных препаратов. К концу года «ПСК Фарма» планирует начать производство 20 химических субстанций, а в 4-м квартале - запустить участок по производству биологических субстанций для биотехнологических препаратов. В условиях экономических санкций это позволит обеспечить необходимым сырьем производство компании, снизить импортозависимость и увеличить доступность медикаментов для россиян.

«Выражаю огромную благодарность руководству группы компаний за то, что выбрали Дубну и нашу особую экономическую зону, чтобы разместить свое производство. В нашу эпоху, когда вопросы импортозамещения выходят на первый план, компания активно развивается и идет вперед», - поздравил Сергей Куликов, глава городского округа Дубна.

«Мы гордимся, что именно на нашей площадке работает высокотехнологичный биофармацевтический завод ПСК «Фарма», - отметил в поздравлении юбилярам генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - То, что вы делаете, стратегически важно для нашей страны. Хочу пожелать «Рус Биофарм» дальнейшего процветания и осуществления всех намеченных планов».

В ближайшие 10 лет «ПСК Фарма» планирует значительно увеличить ключевые показатели, ожидая десятикратный рост не только оборотов, но и количества препаратов в портфеле.

«В первую очередь мы планируем продолжить инвестировать в собственное развитие и расширение портфеля выпускаемых препаратов. В ближайшие 3-4 года объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей. Эти средства будут потрачены на разработку и регистрацию новых продуктов, а также запуск новых производственных линий», - рассказал президент ГК «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния.

«Еще одним стратегически важным направлением развития для нас являются биотехнологии. На сегодняшний день в нашем портфеле 4 зарегистрированных биотехнологических препарата, к 2025 году мы планируем увеличить это количество до 15.», - добавила Евгения Шапиро, генеральный директор «ПСК Фарма».

Подготовила Людмила Петрова