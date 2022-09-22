Транспортная компания ПЭК намерена расширять филиальную сеть, наращивая грузооборот.

С 2020 по 2022 год ПЭК ускорил доставку в наукограды Московской области на 10-30%. Срок перевозки до филиала компании в Королеве из центральной части России сократился на два дня. Доставка в Жуковский, Фрязино, Троицк и Черноголовку ускорилась на один день.

На два-три дня сократились сроки перевозки в самый северный наукоград Московской области - Дубну, где в прошлом месяце состоялось открытие филиала ПЭК. Ранее для отправки или получения заказа жители Дубны добирались до ближайшего отделения в Дмитрове, который находится в 60 км от их города.

«Дубна - крупнейшая в России площадка по исследованиям в области ядерной физики, медицины, машиностроения. Здесь расположены более 100 наукоемких предприятий. До конца года в городе построят масштабный центр по производству вычислительной техники. Вслед за ростом деловой активности ПЭК масштабирует логистические мощности. В планах предоставлять полный комплекс логистических услуг: от доставки до складской обработки и международных перевозок», - рассказал Сергей Моисеенков, директор по франчайзингу ПЭК.

В Подмосковье развиваются более 310 научно-промышленных предприятий из сегментов медицины, минералогии, биологии, IT, инновационных технологий, ядерной физики, авиации и других отраслей.

Объем производства за 1 полугодие 2022 года увеличился на 5%, до 2,1 тлрн руб. по данным министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Вслед за развитием новых производств растет грузооборот. По расчетам ПЭК, потенциально можно ускорить доставку еще в 40 городах Московской области, поэтому мы продолжим развивать логистику в производственных центрах: в планах до конца года открыть еще три филиала в Подмосковье. Наша задача - способствовать технологическому развитию страны, упрощая доставку и делая ее комфортнее для клиента», - резюмировал Сергей Моисеенков.

Напомним, что больше всего за январь-июнь 2022 года - на 31% год к году - вырос объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области, на 30,1% увеличился выпуск лекарств, на 10,8% - объем производства бумаги.

О компании

ПЭК - мультисервисный оператор логистических услуг, эксперт в сфере комплексных решений и организации грузоперевозок на территории России и за рубежом.

Компания основана в 2001 году. Филиальная сеть ПЭК насчитывает более 274 отделений и охватывает свыше 100 тыс. населенных пунктов в России. Официальные представительства компании открыты в Армении, Беларуси, Казахстане и Китае.

Ежегодно услугами ПЭК пользуются 4,5 млн клиентов.

Экосистема ПЭК образована подразделениями:

ПЭК: GLOBAL - международные грузоперевозки.

ПЭК: LTL - доставка сборных грузов.

ПЭК: 3PL - аутсорсинг складской логистики.

ПЭК: FTL - доставка генеральных грузов.

ПЭК: RETAIL - доставка в торговые сети и маркетплейсы.

ПЭК: EXPRESS - срочная доставка грузов по России.

ПЭК: MALL - маркетплейс автозапчастей и аксессуаров.