Главным событием минувшей недели для всего оборонно-промышленного комплекса страны стало проведение Международного военно-технического форума «Армия-2022». На нем свою продукцию представили дубненские предприятия: АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», компании «ПРОМТЕХ-Дубна» и ОКБ «Аэрокосмические системы», АО «Кронштадт», НПК «Дедал» и другие. Предприятие ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (является членом Союза машиностроителей России) в составе экспозиции Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» представило новый образец – крылатую ракету нового поколения Х-69. Приветствуя участников международного форума в день его открытия, Президент Владимир Путин подчеркнул, что «форум убедительно доказал свою востребованность, прочно занял место среди крупнейших мировых выставок военной продукции». Важно и то, как отметил президент, что «наш народ гордится своей армией, флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам». Территория парка «Патриот», которая является основной площадкой форума, на неделю своей активной работы превратилась в огромный выставочный комплекс военной техники и новейших уникальных технологий, продукции двойного назначения, вызывая огромный интерес как у представителей российского промышленного комплекса, так и у иностранных коллег. Так, в этом году форум посетили 1 903 536 человек, официальные военные делегации 85 иностранных государств, в том числе 18 высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 700 человек. Кроме того, в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК на сумму более 525 миллиардов рублей. Эти цифры показывают и масштабность работы всего оборонного комплекса, и огромный интерес к продукции российских производителей в десятках стран мира. Выставочный павильон Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», на стенде которого как раз и представлены изделия дубненского предприятия ГосМКБ «Радуга», ежегодно вызывает особенный интерес у делегаций. В этом году объектом повышенного внимания стала ракета Х-69, которая демонстрировалась впервые. Как отметил генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов, изделие Х-69- очень эффективное, готовится для Су-57 и для других самолетов фронтовой авиации. Оно обладает повышенной дальностью и повышенным могуществом. Благодаря своей форме ракета имеет очень малую эффективную поверхность рассеивания, что повышает ее живучесть. К тому же у изделия могут быть различные боевые части, которые позволяют работать как с площадными целями, так и с точечными. Более подробную экскурсию по выставке провел для нас генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Сергей Анатольевич Богатиков, показав образцы ракетной техники, созданной на дубненском предприятии. - Выставка «Армия» - это всегда значимое мероприятие, где предприятия нашей промышленности, в том числе все предприятия КТРВ, демонстрируют новейшие образцы техники. В этом году наше предприятие ГосМКБ «Радуга» впервые представило ракету Х-69. Она является следующим поколением крылатых ракет для оперативно-тактической авиации с уникальными характеристиками, которые в разы превосходят предыдущие образцы по транспортным характеристикам. При этом обеспечивается высочайшая точность, которая выше мировых стандартов по этому классу оружия. Очень большой интерес вызывает как этот образец – Х-69, так и изделие Х-58УШКЭ, которое уже демонстрировалось нами ранее. По сути, это уже оружие пятого поколения для Су-57. И ценность этого ударного комплекса как раз обеспечивается нашими ракетами. Говоря о деловой программе форума, Сергей Анатольевич подчеркнул, что она традиционно насыщенна. Уже в первые дни работы салона состоялось подписание государственных контрактов на выполнение гособоронзаказа: - У «Радуги» сформирован портфель заказов на ближайшие несколько лет. Он очень серьезный, и это касается в первую очередь как серийных поставок, так и перспективных разработок. У нас есть несколько очень серьезных работ, которые мы успешно ведем. Многие из них уже завершаются, а есть и такие, которые еще только начаты, и именно они должны определить облик наших Вооруженных сил на долгие десятилетия вперед. Перед коллективом «Радуги» стоят грандиозные задачи. Мы должны мобилизовать все свои силы и выполнить их. По сути, мы должны удвоить коллектив в ближайшие месяцы для того, чтобы выполнить все те задачи, которые ставит перед нами государство. О коллективе ГосМКБ «Радуга» говорил и военный обозреватель Алексей Петрович Леонков, знакомый многим оборонщикам по своим публикациям в ведущих журналах ОПК, по участию в специальных проектах федеральных каналов. С Алексеем Петровичем мы встретились как раз у нового образца Х-69, который он рассматривал с неподдельным интересом: - Очень радует каждый раз, когда я вижу продукцию ГосМКБ «Радуга», что конструкторская мысль живет! Виден труд рабочих, которые вложили в эти ракеты, в эти изделия свою душу. Как говорил Туполев: «Красивое летать должно, некрасивое – не должно». Все ракеты МКБ «Радуга» - красивые. И все они грозные. Но при этом все ракеты у нас используются исключительно для обороны. И я знаю, что в этом новом изделии, как и в других изделиях, – труд поколений, трудовых династий. И если посчитать годы работы трудовых династий, то их стаж нередко по совокупности больше, чем история самого предприятия. И самое главное, что, глядя на такое оружие, мы понимаем, что наше будущее надежно защищено. С этими словами военного эксперта сложно не согласиться, как и с тем, что со всеми поставленными перед коллективом «Радуги» государственными задачами наше предприятие непременно справится, внеся свой весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Анна Сухая Фото автора