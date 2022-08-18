В Дубне состоялось открытие подразделения транспортно-экспедиционной компании ПЭК.

В церемонии открытия приняли участие директор франчайзингового направления компании ПЭК Сергей Моисеенков, генеральный директор ООО «ПЭК-Дубна» Кирилл Дзюба, заместитель главы Администрации г.о. Дубна Дмитрий Утробин, президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ «ТВТ «Дубна» Егор Круглов.

Первых клиентов филиал ПЭК в Дубне, расположенный по адресу: ул. Университетская, д. 9, принял еще 10 августа. Филиал в нашем городе - это уже двадцать третье подразделение в Московской области. Во всех филиалах оператор логистических услуг предоставляет комплексный сервис: от доставки до складской обработки, международных перевозок, с учетом, что в Армении, Беларуси, Казахстане и Китае открыты собственные представительства ПЭК.

Компания предлагает выгодные тарифы на перевозки, регулярно обновляя список акций и спецпредложений. Для клиентов разработана программа лояльности «ПЭК: КИЛОМЕТРЫ ПРИВИЛЕГИЙ», статус участника которой дает возможность получать дополнительные бонусы и скидки.

- Дубна - известный в нашей стране и за ее пределами наукоград. В границах города расположена особая экономическая зона технико-внедренческого типа, крупнейшая в России по числу компаний-резидентов, - отметил заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. - Силами ПЭК мы расширяем возможности коммерческих предприятий Дубны и всех ее жителей. В это турбулентное время мы помогаем российскому бизнесу перестроиться на альтернативных поставщиков и рынки сбыта, делаем доставку комфортнее для клиентов и комплексно решаем логистические задачи любой сложности.

Долгое время ПЭК был представлен филиалами только в крупнейших городах страны. За это лето компания открыла 14 новых отделений, за год - порядка 70-ти в России и за рубежом, в том числе по франшизе. Планы на ближайшие два года - запустить еще 100 отделений.

Второй год подряд эксперты национальной премии «Логистика года» признают ПЭК лучшей транспортно-экспедиторской компанией. Решающими факторами в пользу компании становятся экспертные оценки на основе опроса потребителей, рекордное для отрасли масштабирование сети, а также уровень компетентности сотрудников. Ежегодно услугами ПЭК пользуются 4,5 млн клиентов.

Подготовила Людмила Петрова

по материалам ТПП г.Дубны