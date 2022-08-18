Компания «Эйлитон» расширит ассортимент систем для взятия венозной и капиллярной крови, а также увеличит производственные мощности завода в Дубне.Такие возможности резидент ОЭЗ «Дубна» получает благодаря объединению групп медицинских компаний «Церебрум» и «Юнимед».

В нынешних условиях беспрецедентных западных санкций такое объединение предприятий особенно актуально, от этого выигрывают все – сами компании, потребители их продукции, экономика России. Группа компаний «Церебрум» является крупнейшим федеральным поставщиком медицинских расходных материалов, включая материалы для анестезиологии и реанимации, гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, одноразовую медицинскую одежду и многое другое. «Юнимед» хорошо известна на российском рынке как производитель и поставщик медицинских изделий для клинической лабораторной диагностики. Обе компании активно сотрудничают с ведущими российскими и иностранными производителями, в числе их клиентов тысячи отечественных лечебных учреждений.

- На сегодняшний день в ассортименте нашей компании преобладает импортная продукция, - говорит основатель Группы компаний «Церебрум» Олег Шалин. - Однако, учитывая особую важность задачи обеспечения бесперебойной работы учреждений российского здравоохранения в текущих непростых условиях, мы приняли решение инвестировать свои ресурсы в развитие отечественной медицинской промышленности, в частности, в расширение производственного потенциала подмосковного завода «Эйлитон». Уже в этом году планируется значительное увеличение загрузки мощностей завода по выпуску систем для взятия венозной крови Univac, наборов гематологических и биохимических реагентов. До конца года объем производимой продукции возрастет в два раза.

В сентябре резидент ОЭЗ «Дубна» начнет серийное производство автоматических гематологических 3-diff-анализаторов ГЕМАДИФФ®3. Ускорятся разработки автоматических гематологических 5-diff анализаторов, анализаторов глюкозы и биохимических автоматических анализаторов. Компания уже приступила к реализации планов по существенному расширению ассортимента производимых систем для взятия венозной и капиллярной крови. Заметное пополнение их номенклатуры планируется в ближайшие месяцы.

- Мы ведем активную работу над снижением зависимости производства вакуумных систем для взятия венозной крови от импортных комплектующих, - отметил создатель Группы компаний «Юнимед» Александр Шибанов. - К настоящему времени выработаны новые эффективные логистические и финансовые решения, которые позволят поставлять продукцию лечебным учреждениям и компаниям-партнерам в предельно короткие сроки.

Владельцы и руководители объединенной ГК «Церебрум-Юнимед» уверены, что интеграция их компетенций позволит успешно и быстро достичь поставленных целей и будет способствовать максимально эффективной помощи лечебно-профилактическим учреждениям нашей страны в обеспечении бесперебойной работы в любых условиях.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»