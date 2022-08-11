Мининвест Подмосковья объявил результаты конкурсного отбора на получение премии губернатора Московской области за коммерциализацию научных разработок в 2022 году. Три проекта резидентов ОЭЗ «Дубна» - в числе 10 победителей!

Так, отмечен инновационный проект АО «ПРОМТЕХ-Дубна» и сразу два проекта авторских коллективов ОКБ «Аэрокосмические системы».

«В этом году 10 инновационных проектов, реализованных в Подмосковье, наградят премией за коммерциализацию научных разработок. Коллективы ученых, работавших над каждым из проектов, получат по 1 млн рублей. Премия в Московской области вручается уже 3-й год и является эффективным стимулирующим инструментом развития инноваций и технологий в регионе», - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Победителями этого года, помимо дубненских, также стали коллективы научных организаций из Королева, Подольска, Жуковского, Фрязино и Протвино. Темы разработок лауреатов представлены новейшими изобретениями в сферах энергетики, машиностроения, информационных технологий и материаловедения. Это примеры успешного применения и реализации научных и технологических изысканий, которые уже сегодня активно используются на предприятиях региона.

Как отметили в областном ведомстве, например, специалисты ОКБ «Аэрокосмические системы» из Дубны получат премию за создание и внедрение в производство новой системы генерирования электрической энергии постоянного тока. Коллектив Машиностроительного завода «ЗиО Подольск» стал лауреатом благодаря созданию прогрессивных технологий изготовления реакторного оборудования для ледоколов нового поколения. А специалисты АО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» из Протвино удостоились награды за разработку новейших турбокомпрессоров для комплектации дизельных двигателей и генераторов автомобильного, железнодорожного, судового и специального назначения.

Премия присуждается за практическое внедрение научных достижений на предприятиях, реализацию уникальных продуктов и услуг, основанных на научно-технических разработках участников конкурсного отбора за последние пять лет. Ознакомиться с полным списком победителей можно на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»