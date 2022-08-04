В ОЭЗ «Дубна» будет реализован инвестпроект по производству дентальных имплантатов и пломбировочных стоматологических материалов, сообщил глава города С.А. Куликов. Производить их по собственной запатентованной технологии будет компания НПК «Медпромлаб».

Объем инвестиций в проект НПК «Медпромлаб» превысит 280 млн рублей. В рамках реализации проекта будет построен лабораторно-производственный комплекс и создано свыше 50 рабочих мест для дубненцев. На новом предприятии будут открыты такие вакансии, как начальник производства, оператор ЧПУ, заведующий лабораторией, лаборант, оператор производственной линии, инженер по ремонту, водитель грузового транспорта, заведующий складом, кладовщик, упаковщик и другие.

Запуск предприятия позволит ежегодно выпускать свыше 60 тыс. дентальных имплантатов и порядка 2 млн единиц продукции пломбировочных материалов. За счет локализации полного цикла – от разработки до производства, предприятие сможет сделать пломбировочные материалы недорогими, а протезирование доступным для всех граждан России.

В производстве имплантов будут использоваться только высококачественные материалы и инновационные технологии. Компания планирует обеспечить рынок большим разнообразием моделей, протоколов и имплантационных систем.