В ОЭЗ «Дубна» на прошлой неделе прошло заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На нем были подняты разные вопросы – от заключения коллективных договоров на предприятиях города до строительства многоквартирных домов для обеспечения жильем сотрудников городских предприятий и компаний.

На территории ОЭЗ «Дубна» заседание трехсторонней ко- миссии прошло впервые, но это не случайно. Площадка ОЭЗ активно развивается, на ней появи- лось много новых предприятий и рабочих мест. И, соответственно, вопросы социально-трудовых отношений в коллективах выходят на первый план.

И.о. первого заместителя генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков рассказал о развитии ОЭЗ и о льготах, которые предоставляет своим сотрудникам Акционерное общество «ОЭЗ ТВТ «Дубна». Среди основных преимуществ

- материальная поддержка в дни значимых семейных событий, компенсация за детский оздоровительный лагерь, частичная компенсация питания в столовых на территории ОЭЗ.

Также сотрудникам выплачиваются премии - ежемесячные, по итогам выполнения ключевых показателей эффективности и в связи с юбилеем. Есть и дополнительные поощрения, в том числе бесплатные приглашения на елки и новогодние подарки для детей, за призовые места в спортивных мероприятиях и другие.

При этом, как отметил Роман Хо- мяков, перед ОЭЗ «Дубна» остро стоит вопрос обеспечения жильем сотрудников компаний, большинство из которых иногородние.

«Потребность в его строительстве велика, тем более что в последнее время к нам стали приходить крупные резиденты, в планах которых создание еще большего числа рабочих мест, - отметил он.

- Пик потребности в жилье придётся на 2025-2026 годы, когда будут вводиться в эксплуатацию именно крупные предприятия».

О коллективных договорах и их значении для предприятий рассказал председатель Координационного совета организаций профсоюзов городского округа Дубна Максим Щербаков – председатель первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга». Коллективный договор именно на этом предприятии признан одним из лучших коллективных договоров в Московской области.

И, если говорить о главных итогах заседания именно по части социального партнерства и заключения трудовых договоров, то, как отметил М. Щербаков, особенно важно, что удалось наметить в составе небольшой рабочей группы с участием представителей администрации города, работодателей, профсоюзов и управляющей компании ОЭЗ «Дубна» уже в начале июня предметно обсудить применение действующего Городского трехстороннего соглашения и практику заключения колдоговоров.

Действительно, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» развивается стремительно, число организаций-резидентов и численность работающих на предприятиях специалистов растёт. А потому особенно важно, во-первых, чтобы трудовые отношения регулировались не только Трудовым кодексом РФ, а в полной мере действующими на территории субъекта и городского округа соглашениями в этой сфере. И, во-вторых, чтобы все предприятия, работающие на площадке ОЭЗ «Дубна», быстрее адаптирова- лись в городском сообществе, будучи вовлеченными во все основные городские процессы. С информацией о мерах поддержки бизнеса в условиях внешних ограничений выступил президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров. Он, в частности, назвал трудности, с которыми столкнулись предприятия города из-за введения санкций недружественными странами, и отметил оперативно принятые на государственном и региональном уровне меры поддержки системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, в том числе в плане импортозамещения и решения логистических проблем.

Члены городской трехсторонней комиссии также обсудили ситуацию на рынке труда и меры по содействию занятости населения, организацию детской летней оздоровительной кампании и другие вопросы.

Подготовила Анна СУХАЯ

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»