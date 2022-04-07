В Торгово-промышленной палате города состоялась встреча главы Дубны Сергея Александровича Куликова с представителями бизнес-сообщества. Речь шла о поддержке предпринимателей в непростой экономической ситуации в условиях зарубежных санкций.

Открывая встречу, президент ТПП Дубны Владимир Николаевич Бобров отметил важность своевременного информирования представителей бизнеса о нововведениях, поддержке со стороны государства, административных послаблениях. Стоит отметить, что для членов Торгово-промышленной палаты в Дубне создан деловой чат, в котором очень оперативно идет обмен информацией между предпринимателями, в нем как раз своевременно информируют о законодательных нововведениях, дают разъяснения по вопросам, которые неизбежно возникают в процессе применения того или иного новшества.

В диалоге с предпринимателями, помимо главы города, также приняли участие его профильные заместители и руководители подразделений городской администрации, председатель Совета депутатов Андрей Владимирович Тамонов, представители сразу нескольких банков.

Подробно говорили об упрощенном порядке передачи земли в аренду без торгов, о программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса, о действии моратория на проведение плановых проверок – это, пожалуй, сегодня наиболее актуальные темы для бизнес-сообщества. Кроме того, предприниматели могут обращаться в ТПП Дубны по текущим вопросам по телефонам: 8(49621) 2-12-76, 8(49621) 2-75-18. Возможно, помощь специалистов поможет решить назревшие проблемы.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации г.о. Дубна