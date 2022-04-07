Компании-резиденты ОЭЗ «Дубна», которых на сегодняшний день более 170, продолжают работу по реализации инновационных проектов в разных сферах: это фармацевтика и биомедицина, информационные технологии, новые материалы, технические комплексы и др.

Многие виды высокотехнологичной продукции и предоставляемых услуг не уступают лучшим зарубежным аналогам. К примеру, «Фабрика РТТ» – единственное в нашей стране предприятие, которое производит медицинские линейные ускорители для лучевой терапии. Компания участвует в реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Резидент «Эверс» выпускает инновационные перевязочные средства и материалы, «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» – медицинские изделия одноразового применения, в том числе инъекционные шприцы с фильтром. «Дубна-Биофарм» – препараты для офтальмологии и стоматологии, «Гранат Био Тех» – вакуумные пробирки.

В сложных экономических условиях российские производители держат взятый ранее курс на импортозамещение. Эта деятельность уже показала свою эффективность и дает хорошие результаты.