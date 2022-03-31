Компания «ПСК Фарма» (резидент ОЭЗ «Дубна») активно включилась в программу импортозамещения. Одно из ключевых направлений компании - разработка и производство ингаляционных препаратов для терапии астмы, ХОБЛ и муковисцидоза. Сегодня компания производит 16 ингаляционных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. - Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - отметила генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. - В разработке и регистрации находится еще много востребованных препаратов. Предприятие уже стало компанией полного цикла производства, и планируемый запуск новых участков позволит значительно снизить импортозависимость и увеличить доступность медикаментов для граждан.