И жители, и бизнес должны знать обо всех мерах поддержки, которые им полагаются. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев во время совещания с членами правительства и главами.

«В выступлениях нашего Президента на прошлой неделе губернаторам даны необходимые полномочия и ресурсы, чтобы власть на местах еще более внимательно относилась ко всему, что беспокоит человека. Прежде всего это социальная поддержка, - сказал Андрей Воробьев. - Эту работу организует соцблок. Наша задача – своевременно и доходчиво объяснить все, чтобы у наших жителей не было каких-либо вопросов».

С 1 апреля:

- будут получать выплаты семьи с детьми от 8 до 16 лет;

- социальные пенсии проиндексируют на 8,6%;

- родители смогут компенсировать часть средств, потраченных на путевку для своего ребенка в детский лагерь, - до 50 % (но не более 20 тысяч рублей).

Разработан региональный антикризисный план: программы льготного кредитования и импортозамещения, льготная аренда участков под инвестпроекты за 1 рубль. Подробнее - на портале invest.mosreg.ru либо по номеру горячей линии 0150.

На региональном портале госуслуг запустят единое «цифровое окно», чтобы сделать более удобным общение бизнеса с надзорными органами Подмосковья.

Будет сокращено количество бумажных запросов из министерств и муниципалитетов. Оставшиеся - переведут в электронный вид. Для этого сейчас разрабатывается система цифрового мониторинга для системообразующих предприятий. Задача – помогать бизнесу, а не нагружать его.