Заседание Технического совета Группы компаний «Тензор» состоялось 17 марта в Дубне под председательством главного конструктора ПАО «Тензор» Дениса Грубского.

В повестке дня были обозначены два актуальнейших вопроса, от решения которых напрямую зависит текущая деятельность приборного завода в современных экономических реалиях.

Участники заседания обсудили способы минимизации влияния санкционного давления в области закупки комплектующих или их аналогов для безусловного выполнения плана реализации. Со своими предложениями выступили представители разных подразделений предприятия.

Речь, в частности, шла о снижении накладных расходов и снятии сопутствующих издержек при производстве систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и на базе местных пунктов управления (СКУ МПУ) для энергоблоков атомных электростанций.

Рассматривались, например, варианты перехода на процессоры китайского или российского производства. В первом случае высока вероятность увеличения сроков и стоимости закупок, а при импортозамещении необходима полная переработка программного обеспечения.

- В состав продукции, которую выпускает приборный завод «Тензор», входят импортные комплектующие, так что санкционные ограничения коснулись и нашего предприятия. Но мы считаем, что нельзя сидеть сложа руки. Неразрешимых задач не существует, нужно искать выход. «Тензор» продолжит производство высокотехнологичного оборудования, и все свои обязательства перед отечественными и зарубежными заказчиками мы выполним, - подчеркнул председатель Технического совета Денис Грубский.

Подготовила Людмила Петрова