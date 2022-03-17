Указ о мерах по ускоренному развитию отрасли информационных технологий в России, подписанный президентом РФ, а также последующее разъяснение документа Минцифры и закон о мерах по поддержке граждан и бизнеса, представленный правительством, по мнению руководителей IT-компаний, ведущих деятельность в ОЭЗ «Дубна», поможет в реализации их проектов и развитии отечественной отрасли в целом. На фоне непростой экономической ситуации и санкций иностранных государств в нашей стране принимается антикризисный пакет мер по поддержке IT-отрасли. В соответствии с указом «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе, а также последующим разъяснением Минцифры России, правительство на порядок увеличит объем грантов на разработку отечественных программных платформ, призванных заменить используемые зарубежные решения. Данные гранты получат российские IT-компании, которые смогут создать конкурентные продукты, оставаясь их правообладателем. Планируется, что аккредитованные компании смогут получать кредиты по льготной ставке, не превышающей 3%. При этом IT-деятельность должна приносить не менее 90% от общего числа доходов, а численность сотрудников составлять не менее 7 человек. На три года - до 31 декабря 2024 года - они будут освобождены от уплаты налога на прибыль. Также до конца этого года установлен мораторий на плановые проверки контрольных органов. Новые меры поддержки касаются как отечественных IT-компаний, так и работающих в них специалистов. Сотрудники IT-сферы смогут рассчитывать на льготную ипотеку, для специалистов аккредитованных компаний моложе 27 лет, при условии наличия профильного образования и участия в работах по разработке и поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, предусмотрена отсрочка от армии. В настоящее время Минцифры разрабатывает порядок расчета необходимого финансирования, в том числе определения сотрудников компаний, которые смогут воспользоваться этими льготами. Также, согласно документу, граждане иностранных государств не только смогут по упрощенной схеме устраиваться в организации, связанные со сферой информационных технологий, но и получать вид на жительство. По мнению генерального директора ООО «Нордавинд» Надежды Набильской, все предпринимаемые правительством меры направлены на поддержку отечественной IT-сферы в непростых для нашей страны условиях. Но особый акцент она делает на поддержку самих программистов: - Наша компания начинала работать в статусе резидента Особой экономической зоны «Дубна» с 10 сотрудников, а сегодня программное обеспечение в области здравоохранения, безопасности, блокчейна разрабатывают порядка 30 специалистов. В основном это молодые люди, средний возраст которых 25-30 лет, многие планируют создать семьи. Такие преференции, как льготная ипотека и освобождение от службы в армии, будут способствовать реализации этих планов, повысят привлекательность работы в сфере информационных технологий. Принимаемые меры поддержки IT-отрасли пока недоступны таким компаниям, как, например, резидент ОЭЗ «Дубна» Getmobit, занимающийся разработкой комплексных решений, в состав которых входит оборудование и ПО. При этом претендовать на налоговые и иные преференции могут уже не только софтверные и хардверные компании, но и системные интеграторы, и даже «рекламщики». - В правительстве еще согласовывают изменения в законодательстве, чтобы приравнять производителей программно-аппаратных комплексов к IT-компаниям, имеющим доступ ко всем отраслевым мерам поддержки, - отметила генеральный директор компании Getmobit Мария Рукавишникова. - Заказчики сейчас заняли наблюдательную позицию для переоценки своих приоритетов в части целесообразности расходов. Все начинают испытывать экономические трудности. И все равны перед кризисом. Поэтому, на мой взгляд, вся отрасль должна получать льготы. Приравнивание таких компаний, как наша, к IT-компаниям должно произойти как можно раньше! Ожидается, что это случится с 3-м пакетом мер поддержки, который сейчас находится в работе у правительства. Подписанный 8 марта президентом РФ Федеральный закон №46-ФЗ вносит изменения в отдельные законодательные акты. По мнению Марии Рукавишниковой, две правки из этого закона представляют особый интерес для IT-рынка. Первая касается 44-ФЗ и, кроме прочего, наделяет кабинет министров правом предоставлять возможность для закупок у единственного поставщика. Руководитель Getmobit считает, что это изменение может упростить проведение госзакупок и дать «зеленый свет» разработчикам уникальных технологических продуктов. Второе изменение по 46-ФЗ наделяет государство правом определять товары, не попадающие под положения Гражданского кодекса о защите интеллектуальной собственности. То есть в порядке, определенном правительством, было легализовано использование взломанных «пиратских» продуктов. «Мера очень спорная и требует глубокой экспертной оценки, так как затрагивает права авторов на собственный продукт и нарушение взятых ими обязательств в случае отказа от технической поддержки», - подчеркнула Мария Рукавишникова. - Сейчас все немного растеряны, поэтому я советую ничего не предпринимать на эмоциях, спонтанно, - высказала общие пожелания генеральный директор Hopper IT Наталья Краснобаева. - Возьмите паузу, чтобы оценить ситуацию в компании «холодной» головой. Коллаборируйтесь с партнерами - вместе проще преодолеть кризисные рубежи. И не забывайте, что бизнес - это прежде всего люди. Поэтому позаботьтесь о сотрудниках: выстраивайте поддерживающие коммуникации и постоянно будьте с ними на связи. Для этого удобно использовать корпоративный портал, который позволяет задать правильную тональность во всей компании. Светлана Жукова