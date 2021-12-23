Объявлены победители V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. По итогам рейтинга ОЭЗ «Дубна» уже традиционно вошла в тройку лидеров среди технико-внедренческих зон.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России с 2017 года проводится Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при участии Министерства экономического развития РФ. Опубликованный рейтинг АКиТ РФ показывает, что ОЭЗ «Дубна» с этой точки зрения является лучшей в Московской области и одной из лучших площадок в России.

- ОЭЗ «Дубна» и Технополис «Москва» - технико-внедренческие площадки, которые активно развивают экономику всего московского региона, создают комфортные условия для предпринимательской деятельности, постоянно сменяя лидерство в рейтинге инвестиционной привлекательности для бизнеса: в прошлом году лидером были мы, в 2021-м технополис, - прокомментировал итоги рейтинга генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Наша ОЭЗ интересна как российским, так и иностранным инвесторам. Кроме преференций, определенных для особых экономических зон, ее резиденты активно используют региональные меры поддержки и преференции, в том числе предоставление грантов и субсидий на развитие инфраструктуры и науки.

Сегодня на территории ОЭЗ «Дубна» реализуют свои проекты более 170 резидентов. В 2020 году ее инвесторами стали 18 новых компании с плановым объемом инвестиций 6,8 млрд руб., в 2021-м - еще 15, которые намерены инвестировать 7,7 млрд рублей. В настоящее время высокая динамика привлечения наукоемких компаний сохраняется. С введением в эксплуатацию в 2021 году современного питающего центра «Долино» возможности для пополнения команды резидентов, которым для производства высокотехнологичной продукции требуются значительные объемы энергоресурсов, еще больше расширились. Также площадка привлекательна для инвесторов ввиду самой низкой среди технико-внедренческих зон стоимости продажи земельного участка резиденту ОЭЗ относительно регионального значения.

Светлана Жукова