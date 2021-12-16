Крупнейший в России завод по производству печатных плат и оборудования YADRO приступает к основной фазе строительства в Дубне крупнейшего в России завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции. 10 декабря на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» состоялась церемония забивания последней 1200-й сваи в основание будущего производственного комплекса.

Уникальный по своим технологическим параметрам проект нацелен на создание в нашей стране производственных возможностей нового класса. Предприятие сможет выпускать до 1 млн единиц вычислительной техники в год. Новый завод позволит закрыть потребности отрасли, а его производственные мощности будут доступны и другим отечественным производителям.

На презентации завода, которая состоялась на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна», гостей подробно ознакомили с особенностями масштабного проекта. Строительством занимается резидент особой экономической зоны компания «Ядро Фаб Дубна». Общая площадь завода составит около 40 тыс. кв. м, инвестиции в проект - порядка 6 млрд руб., на предприятии намерены создать 600 рабочих мест. Здесь будут организованы цеха по производству многослойных печатных плат любой сложности, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования готовой продукции, а также складской комплекс.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев назвал завод амбициозным проектом, который реализуется в максимально короткие сроки. По его словам, впечатляют не только темпы строительства и масштаб проекта, но и потенциал компании YADRO, которая уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, демонстрирует успешный пример импортозамещения и выводит отрасль на качественно новый уровень.

- Появление такого предприятия радикальным образом меняет ситуацию и конъюнктуру на рынке аппаратного обеспечения, который существует в России, только по многослойным крупным печатным платам производственные мощности в стране фактически утроятся, - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. - Здесь будут высокотехнологичные кадры, достаточно высокие средние зарплаты. Дубна стала комфортным местом для инженеров, ИТ-специалистов, и каждый такой проект притягивает следующий. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится.

Вячеслав Духин также обратил внимание на достижения ОЭЗ «Дубна», которая в последние годы лидирует в рейтингах и демонстрирует высокие показатели. Сегодня свои проекты на территории реализуют 172 резидента, инвестиции превысили 40 млрд рублей, создано порядка 5 тысяч рабочих мест, а число запатентованных уникальных разработок составляет более 300. По его мнению, этот кластер двигает вперед промышленность, науку и высокотехнологичные отрасли, в том числе ИТ.

- Мы гордимся, что к нам приходят крупные инновационные компании, которые видят перспективу развития своих проектов именно на этой территории, - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Сегодня в ОЭЗ начинается и строительство Центра обработки данных, которому как раз необходима радиоэлектронная продукция, вычислительная техника. Я хотел бы отметить, что это возможно благодаря именно командной работе. Территория, где YADRO возводит свой завод, была присоединена к ОЭЗ в 2017 году при поддержке губернатора Московской области, в 2020-м «Ядро Фаб Дубна» стал резидентом, инвестор и Управляющая компания ОЭЗ тесно взаимодействуют с региональным министерством инвестиций, промышленности и науки. Не сомневаюсь, что в конце следующего года строительство будет успешно завершено.

- Создание крупносерийного производства полного цикла «Ядро Фаб Дубна» - один из самых масштабных инвестиционных проектов нашей компании, - отметил управляющий директор компании YADRO Алексей Шелобков. - Мы планомерно двигаемся к своей цели становления отечественного национального чемпиона и выводу на глобальный рынок российской инженерной продуктовой компании, как полноправного участника мировой технологической индустрии.

Завод YADRO закроет актуальные потребности в самых разных отраслях: телекоммуникации, электронике, автомобильной промышленности, компьютерной и медицинской технике, системах безопасности и многих других.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»