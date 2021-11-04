В ОЭЗ «Дубна» открыта вакансия управляющего отдела управления недвижимостью. Профессиональной команде нужен инициативный и грамотный специалист, который готов активно работать, развивать организационные навыки, повышать свои компетенции и успешно строить собственную карьеру.

На территории технико-внедренческой зоны свои проекты реализуют более 170 наукоемких компаний и многие испытывают кадровый голод. Мер для улучшения ситуации уже предпринято немало. По инициативе руководства ОЭЗ заключены договора о сотрудничестве с ОИЯИ, в котором предусмотрено использование кадрового потенциала сторон, с университетом «Дубна», где идет обучение по направлениям деятельности инвесторов ОЭЗ, ведется шефская профориентационная работа в гимназиях города и детском саду «Созвездие», два раза в год организуется крупнейшая на Севере Подмосковья ярмарка вакансий. Эта и другая деятельность заметно помогает в решении кадровой проблемы. Но одновременно и сама Управляющая компания нуждается в высококвалифицированных специалистах.

- Мы ищем в команду грамотного, инициативного и энергичного управляющего отдела по управлению имуществом, - рассказывает заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по коммерции Станислав Селезнев. – В зоне его ответственности будут такие коммерческие здания, как Инновационно-технологический центр на левобережной площадке, в том числе «Резидент-отель», производственно-лабораторные корпуса ИТЦ «Менделеев» и «Ломоносов», Административно-деловой центр «Галилео» на правобережной площадке после его сдачи в эксплуатацию, которая планируется на первый квартал следующего года. Работа специалиста связана практически со всеми службами Управляющей компании ОЭЗ, непосредственно с резидентами, что дает ему возможность не только расширить компетенции в самых различных сферах, но и собственный кругозор. Каждый из управляющих ведет ряд ключевых проектов, которые помогают укреплять лидерские позиции ОЭЗ, направленные на упрощение бизнес-процессов, развитие социальной инфраструктуры, улучшают личный опыт арендатора.

Обязанностей много, но бонусов и поощрений для управляющего тоже немало. Кроме достойной заработной платы, роста по карьерной лестнице, есть полугодовые премии в зависимости от коммерческого результата работы, возможность отправлять детей в лагерь отдыха и т.д.

Работа – это всегда игра командная. Специалисты Управляющей компании готовы оказать новичку необходимую поддержку, дать недостающие знания и поделиться собственным опытом.

Подготовила Светлана Жукова