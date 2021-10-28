ПАО «ТЕНЗОР» продолжает активную работу по привлечению специалистов и омоложению кадрового состава предприятия.

Новые руководители, сотрудники и стажеры пришли в службу главного метролога – старейшее подразделение приборного завода в подмосковном наукограде Дубна.

На собрании коллектива 19 октября о перспективных направлениях деятельности говорили главный метролог Глеб Ключников и его заместитель, ответственный за проведение испытаний, Евгений Богданов. На «ТЕНЗОРЕ» они работают менее полугода, но уже зарекомендовали себя как грамотные профессионалы, люди ответственные, увлеченные своим делом.

Анастасия Глазова недавно принята на должность инженера-испытателя. А Тамара Лобановская, студентка 4-го курса университета «Дубна» по специальности «Физика ядерных реакций низких энергий», на приборном заводе стажируется как техник лаборатории поверки, калибровки и метрологического надзора.

Практическим опытом с молодежью делятся ветераны-наставники. Начальник лаборатории поверки, калибровки и метрологического надзора Валентина Павловна Ешмекова трудится на предприятии 38,5 лет. А Николай Иванович Мордовин, механик группы проведения испытаний, связал свою жизнь с «ТЕНЗОРОМ» без малого 42 года назад.

Основные задачи, которые стоят перед метрологической службой, заключаются в проведении первичной поверки, испытаний выпускаемой продукции, а также в метрологическом обеспечении производства, включая обслуживание используемых средств измерения, экспертизу документации, метрологический надзор и контроль.

Если бы на предприятии не было службы главного метролога, то необходимые услуги этого профиля, заказанные у сторонних организаций, обходились бы «ТЕНЗОРУ» почти втрое дороже: порядка 20 млн рублей против 8 млн, которые сейчас направляются на обеспечение работы этого подразделения

– В настоящее время все силы службы главного метролога брошены на то, чтобы подготовиться к государственной аккредитации (подтверждению компетентности) в части поверки средств измерений и до середины декабря подать заявку. Следующим этапом, в первой половине 2022 года, станет прохождение документарной и выездной проверки метрологической службы, исполнителя назначит Федеральная служба по аккредитации, – рассказал Глеб Ключников.