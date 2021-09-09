Сразу две команды, представленные от Дубны на V хакатоне «Финансы. Банкинг. Страхование», завоевали призовые места и примут участие в финале Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». Очередной хакатон конкурса «Цифровой прорыв» был посвящен одной из самых активных сфер, привлекающих инвестиции и генерирующей сотни стартапов в год - финансовым технологиям. От площадки, расположенной в ОЭЗ «Дубна», на V хакатон «Финансы. Банкинг. Страхование» были представлены две команды - «105» и «FunCry5». По результатам конкурса обе завоевали третьи места среди лучших ИТ-специалистов в своих финтех-кейсах, что дает им право выхода в финал федерального конкурса. А всего в V хакатоне после жесткого отбора приняли участие 147 команд со всех уголков страны. «105» это не просто сочетание цифр. Так команду назвали в честь 65-летия города Дубны и ученых, открывших 105 элемент таблицы Менделеева - дубний, который был получен на ускорителе Объединенного института ядерных исследований в 1970 году группой советского физика-ядерщика и почетного гражданина наукограда Георгия Флёрова. Кричалка конкурса «Скорость, фокус, позитив - это Цифровой прорыв» отображала настрой и возможности команды, которую под конкретную задачу от «Промсвязьбанка» сформировал амбассадор конкурса в подмосковном регионе капитан Василий Оводков. Онлайн участие в конкурсе давало возможность совместно работать из любой точки, чем и воспользовалась распределенная команда «105»: аналитик Инияр Давидова и фулстек-разработчик Дмитрий Бутко представляли Москву, технический лидер Алексей Уляшев - Питер, фронтэнд-разработчик Александр Исаев - Чебоксары. Мужской состав команды состоял из программистов уровня Senior, то есть разработчиков с широчайшим кругозором, знающих несколько языков программирования и умеющих с нуля реализовать архитектуру проекта, выбрать набор технологий, подходящий под техническое задание с учетом будущего развития проекта. Задачу для решения взяли не из простых. По заданию банка надо было разработать систему распознавания, автоматической проверки качества документов корпоративных клиентов и формирования электронного досье. - У «Промсвязьбанка» сотни тысяч корпоративных клиентов и огромное количество документов, - рассказал Василий Оводков. - Нашей команде надо было создать единую систему, которая дает возможность автоматически загружать номенклатуру документов, а также правила их верификации и распознавания для дальнейшего переноса в «Электронное досье». Предложенная нами система позволяет оперативно рассматривать кредитные заявки, осуществлять мониторинг клиентов, формировать досье по каждому юридическому лицу и отчеты различных форматов, выполнять другие операции и при этом полностью исключить ручной труд. Таким образом, мы предложили цифровую трансформацию всего бизнес-процесса работы специалистов банка с документами. Третье место среди 25 команд, боровшихся за победу в решении данного технологического кейса, позволяет продолжить борьбу в финале. Прошла в финал и команда «FunCry5», состоящая из студентов Университета «Дубна» - капитана команды фронтэнд-разработчика Василия Смоляра и фулстек-разработчика Вадима Николаева, а также студента Дмитровского института непрерывного образования, дизайнера и фулстек-разработчика Семена Бежкинёва. Команда также заняла на конкурсе третье место. Среди шести технологических задач ребята выбрали кейс от Шереметьево. Главные приоритеты авиакомпании - оперативное и комфортное обслуживание пассажиров, опережающее развитие ИТ-инфраструктуры. Не менее важно обеспечить комфортное пребывание пассажиров в терминалах до и после вылета, поэтому в Шереметьево есть кафе, рестораны, магазины и даже гостиницы. Услуги предоставляются пассажирам независимыми компаниями, которые арендуют площади в терминалах, и ребята посчитали интересным разработать платформу обеспечения платежей арендаторов на базе технологии распределенных реестров и смарт-контрактов. - Пятый хакатон стал победным для нашей команды, - отметил капитан команды Василий Смоляр. - Для каждого из нас призовое место в конкурсе не только открывает возможность продолжить борьбу в финале. Мы понимаем, что это еще и мощный толчок в будущей карьере, возможность получить неплохую стажировку и продолжить работать с крупнейшими организациями страны. В оценке новых нестандартных решений команд и подведении итогов хакатона «Финансы. Банкинг. Страхование» приняли участие профессионалы отрасли - 73 эксперта и 30 членов жюри. Выход команд «105» и «FunCry5» в финал доказательство того, что их проекты заинтересовали кейсодержателей, имеют прикладное значение, а предложенные решения в ближайшем будущем вполне могут быть реализованы на практике. Материалы подготовила Светлана ЖУКОВА