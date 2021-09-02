Главного приза международного военно-технического форума «Армия-2021», проходившего с 22 по 28 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», удостоена Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Награду в виде кубка «За существенный вклад в строительство и развитие Вооружённых сил Российской Федерации, а также за подготовку и проведение МВТФ «Армия-2021» генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов получил из рук заместителя министра обороны страны А.Ю. Криворучко и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии В.В. Герасимова на торжественной церемонии в заключительный день форума. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – член Союза машиностроителей России – занимает одно из ведущих мест в оборонно-промышленном комплексе России и входит в число 50 крупнейших мировых производителей военной продукции. В состав КТРВ входит и наше дубненское предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, которое в октябре этого года отметит свое 70-летие. Традиционно на стенде корпорации оно представляет собственные ракетные разработки - экспортные варианты изделий. Вручая награды Международного военно-технического форума его участникам, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии В.В. Герасимов подчеркнул, что предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса добросовестно, качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ. Многие образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства уникальны и не имеют аналогов в мире. Эти слова можно применить едва ли не к каждому «экспонату» стационарного выставочного павильона Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (является членом Союза машиностроителей России»), где представлены образцы продукции военного назначения, разработанные головным предприятием КТРВ, а также ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка, ГосМКБ «Вымпел», ГНПП «Регион», ВПК «НПО машиностроения», Концерном «МПО – Гидроприбор», Концерном «Гранит-Электрон» и др. Они вызывают неподдельный интерес со стороны российских производителей, представителей смежных предприятий, а также со стороны иностранных делегаций, которые посещали стенд корпорации во все без исключения дни работы форума. Как рассказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов, на этот раз на форуме представлены два изделия дубненского предприятия – это противокорабельная ракета повышенной дальности Х-59МК и противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ. Кроме того, изделия МКБ «Радуга» были продемонстрированы в закрытом павильоне ВПК. Выставочный павильон военно-промышленного комплекса в первые же дни работы форума посетил глава государства В.В. Путин, а также министр обороны РФ С.К. Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров и др. Гендиректор ГосМКБ «Радуга», в частности, докладывал президенту информацию об изделиях дубненского предприятия. Владимир Путин: «Модернизация проходит во всей оборонной сфере, армия и флот получают оружие и технику самых последних поколений. Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь». О чем шла речь в павильоне ВПК и что в нем демонстрировали президенту страны – можно только догадываться: ни специалисты предприятий, ни журналисты в него допущены не были. Но, осмотрев образцы, Владимир Путин отметил, что модернизация проходит во всей оборонной сфере, а армия и флот получают оружие и технику самых последних поколений. «Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь», - добавил он. Если говорить об экспозиции КТРВ из разряда того, что еще могли увидеть рядовые посетители форума, так это ее историческую часть, на которой представлены первые образцы ракетной техники и ее эволюция до наших дней. А еще наши, дубненские, ракеты Х-58УШКЭ можно было увидеть рядом с беспилотными летательными аппаратами компании «Кронштадт», производственные площадки которой в настоящее время возводятся в левобережной части Дубны на территории, прилегающей к Дубненскому машиностроительному заводу. Говоря о форуме в целом, стоит отметить, что в его работе на этот раз приняли участие более 1 400 предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тысяч образцов и технологий военного и двойного назначения. С выставочной экспозицией в форуме участвовали 60 иностранных компаний и организаций из 12 стран (Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Франция, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция). Значительно была расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме «Кубинка», на которой гости и участники форума увидели широкую линейку продукции авиационной промышленности: от ретро до самых современных и перспективных образцов авиационного вооружения и техники. Кроме того, были предусмотрены специализированные экспозиции военно-транспортной и дальней авиации. Борис Обносов: «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – член Союза машиностроителей России – занимает одно из ведущих мест в оборонно-промышленном комплексе России. Она также входит в число 50 крупнейших мировых производителей военной продукции. Сегодня КТРВ занимается созданием высокоточного авиационного и морского вооружения различного базирования, минного и противоминного вооружения, береговых и корабельных ракетных комплексов. На предприятиях корпорации разрабатывается и выпускается около 100 процентов авиационного и более 70 процентов морского вооружения для Российской армии. При этом опытно-конструкторские работы идут ещё как минимум по двум десяткам образцов». На аэродроме «Кубинка» были проведены показательные полёты с демонстрацией манёвренных возможностей самолётов Як-130, Л-410, Ка-52, Миг-15УТИ, пилотаж на самолете «Экстра» (Светлана Капанина, заслуженный мастер спорта России, награждена орденом Мужества), выступления авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» (9 Миг-29), «Русские витязи» (6 Су-35С), «Беркуты» (4 Ми-28Н), «Первый полет» (6 Як-52), а также воздушные бои. Мероприятия демонстрационной программы форума прошли на наземном и водном кластерах, где были представлены возможности ходовых и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники, а также десантно-переправочных средств по форсированию водных преград. В частности, был организован показ эксклюзивных возможностей экипажей и вооружения военной и специальной техник, мастер-класс танковых экипажей, совместный вальс танков Т-80У и БМД-4М и выступление спортсменов-парашютистов. Одним словом, форум в очередной раз дал возможность организаторам продемонстрировать передовые разработки отечественных производителей, а всем нам – его посетителям, восхититься и проникнуться мощью грозного оружия и перспективных образцов техники, созданной во имя мирной жизни. Анна Сухая Фото автора