Десятого августа на правобережной площадке Особой экономической зоны «Дубна» с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялся запуск питающего центра «Долино», мощности которого позволят снабжать электроэнергией компании резидентов и социально значимые объекты города. Современная подстанция даст новый виток развитию экономики и социальной сферы подмосковного наукограда. В деловой поездке губернатора Московской области Андрея Воробьева сопровождали министр по инвестициям, промышленности и науке Екатерина Зиновьева, министр по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, и.о. министра жилищной политики Иван Синельников. Участие в торжественном мероприятии по запуску питающего центра «Долино» приняли глава городского округа Дубна Сергей Куликов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, председатель совета директоров АО «ГК «ЕКС» генерального подрядчика строительства Михаил Крылов, руководители компаний-резидентов. Растущая ОЭЗ «Дубна» самая крупная в стране. Резидентам ОЭЗ, а сейчас здесь работают 174 компании, легче развивать свой бизнес, ведь, помимо налоговых и таможенных преференций, они получают готовую инфраструктуру, а это сокращение трудозатрат и сроков реализации проектов. Сегодня в ОЭЗ «Дубна» локализуют свой бизнес наукоемкие компании, которым для производства высокотехнологичной продукции требуются значительные объемы энергоресурсов. Чтобы компаниям хватало энергии, здесь построили новый питающий центр на 50 МВт. Это уже вторая подстанция такой мощности, возведённая в ОЭЗ «Дубна». Современная подстанция обеспечит электрическими мощностями научно-производственные комплексы резидентов ОЭЗ, где работают около 4,7 тыс. человек, а к 2030 году будет 10 тыс. сотрудников, активно развивающуюся инфраструктуру ОЭЗ, сделает жизнь людей в Дубне комфортнее. Приветствуя губернатора, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев обратил внимание на то, что в этом году технико-внедренческая зона отметила 15-летие образования и 5 последних лет находится под управлением региона, ощущая поддержку по всем вопросам своего развития. Руководитель сделал сравнительный анализ динамики ее роста за этот период, а также небольшой экскурс в историю энергоснабжения городского округа Дубна. Источники электроэнергетики не строились на территории города в течение почти 50 лет. Первый питающий центр был запущен в ОЭЗ еще в 2014 году, а необходимость современной подстанции «Долино» вы согласовали в 2018-м, и, спустя три года, объект построен и готов к эксплуатации, констатировал Антон Афанасьев. Сегодня городской округ Дубна получил сразу два объекта общей мощностью 100 МВт, и это новый виток в его развитии. Генподрядчиком выступила Группа компаний «ЕКС», заказчиком команда нашей Управляющей компании, имеющей статус сетевой организации. У коллектива уже есть значительный опыт как строительства, запуска подобных объектов, так и их эксплуатации. Мы собственными силами обслуживаем все электрические сети в ОЭЗ. Для этого есть специализированная техника, профессиональные специалисты, и сегодня коллектив готов обеспечить качественное бесперебойное предоставление электроэнергии для компанийрезидентов и города. Рассказали об инновационных проектах компаний-резидентов Перед запуском подстанции у информационных стендов о своих инновационных проектах Андрею Воробьеву рассказали руководители компаний-резидентов. Губернатор хорошо знаком с предприятием «ПСК Фарма», посещал завод, на котором производят лекарственные препараты для лечения социально значимых заболеваний. Генеральный директор компании Евгения Шапиро, говоря об увеличении объемов выпуска продукции и строительстве нового научно-производственного комплекса, отметила своевременность запуска новой подстанции. Ее поддержали и другие директора компаний «Энкор», «Надежный Цифровой Сервис Данных», «Э.Г.ЛАБ.» (Стерк Групп), «Аргументум Фарма», «Русатом Хэлскеа». Также речь шла о необходимости продолжения строительства объектов инженерной и таможенной инфраструктуры, улично-дорожной сети, потребности в жилье для сотрудников компаний-резидентов. Губернатор окажет содействие в решении этих вопросов. Дан пуск И вот самый торжественный момент – все участники события перешли в здание закрытого распределительного устройства для запуска питающего центра. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев нажимают символическую кнопку на экране монитора питающий центр «Долино» под аплодисменты участников события запущен! С применением передовых технологий Новый энергообъект построен и оборудован с применением передовых технологий, с учетом всех требований надежности, управляемости и возможности постоянного наблюдения за технологическим процессом передачи электроэнергии. Он оснащен современным оборудованием релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи, автоматизированными системами диспетчерского управления. Пока питающий центр «Долино» запущен в тестовом режиме через вторичные сети ОЭЗ. Следующим этапом станет прием высоковольтного напряжения 110 кВ с трансформацией в 10 кВ и подачей на абонентов. Обе современные подстанции обеспечат устойчивое развитие энергоснабжения Особой экономической зоны «Дубна» и наукограда при существующем планировании более чем на 20 лет. Даст мощный импульс развитию экономики и социальной сферы Сегодня на территорию Особой экономической зоны в Дубне приходит всё больше энергоемких компаний, которым для бесперебойного производства высокотехнологичной продукции требуются значительные объемы энергоресурсов. Проект «Долино» в первую очередь позволит обеспечить электрической энергией предприятия инвесторов подмосковной ОЭЗ, а также активно развивающуюся инфраструктуру, создаст перспективу устойчивого развития территории на долгие годы. Его мощности достаточно, чтобы снабжать электроэнергией не только компании-резиденты ОЭЗ, но и социально значимые объекты. Таким образом, современная подстанция даст мощный импульс развитию экономики и социальной сферы подмосковного наукограда. Для Дубны и ее жителей запуск еще одной подстанции имеет ключевое значение. Новый питающий центр позволит обеспечить качественное, современного уровня электроснабжение крупных потребителей, например, такого стратегически важного, как гидротехнические сооружения защитной дамбы, обеспечивающей безопасность развития всего левобережья городского округа Дубна, будет запитано главное цифровое «хранилище» данных ФНС РФ. После запуска питающего центра «Долино» на полную мощность будет полностью покрыт дефицит энергоресурсов, так необходимых для развития социальной сферы: лечебного корпуса на 190 мест, общежития университета «Дубна» для 600 студентов, для строительства многоквартирных домов, новоселье в которых смогут отметить около 16 тысяч дубненцев. Свет придет на земельные участки для 400 многодетных семей, на свыше 600 участков под индивидуальное строительство и в садоводческие товарищества. Также подстанция позволит организовать современное освещение на основных улицах наукограда. История развития электроснабжения Дубны Развитие электроснабжения Дубны началось с 1937 года начала строительства Иваньковской ГЭС ФГУП «Канал им. Москвы». В 1957 и 1970 годах две подстанции профинансировал Объединенный институт ядерных исследований. Еще две, в 1967 и 1969 годах, построены Дубненским машиностроительным заводом им. Н.П. Федорова. Таким образом, источники электроэнергетики не строились на территории города в течение последних 50 лет. Благодаря реализации проекта ОЭЗ городской округ Дубна получает два объекта (первый в 2014 году на левобережной площадке) общей мощностью 100 МВт. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева, после утверждения главой региона решения по его финансированию. Материал подготовлен по информации пресс-службы ОЭЗ «Дубна»