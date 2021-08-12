Современное производство компании «Эйлитон» заинтересовано в квалифицированных кадрах. Резидент ОЭЗ «Дубна» готов принять в свою команду не только опытных специалистов, но и обучить особенностям высокотехнологичного производства медицинских изделий на своем заводе.

Московская область сегодня является лидером в сфере производства медицинских изделий в нашей стране – в регионе выпускается почти 15% всех отечественных медизделий. Немало передовых предприятий данного направления локализованы в Особой экономической зоне «Дубна», где для них созданы все условия и предоставлены необходимые льготы. Инновационную продукцию, так необходимую отечественному здравоохранению, производит на ее территории и компания «Эйлитон» (входит в Группу компаний «Юнимед»). Она работает на рынке медицинского лабораторного оборудования России c 2003 года и уже 8 лет является резидентом подмосковной особой экономической зоны.

На построенном в ОЭЗ научно-производственном комплексе специалисты «Эйлитон» успешно занимаются разработкой и производством приборов и расходных материалов для клинических лабораторий. Это надежные и современные системы для взятия крови, биохимические анализаторы, приборы для анализа мочи, наборы биохимических реагентов и многие другие медицинские изделия. Ассортимент продукции и производственные мощности предприятия постоянно растут. Растет и потребность в квалифицированных кадрах.

- Компания первой в стране освоила серийное производство вакуумных систем для взятия венозной крови и сегодня является самым крупным российским производителем этих изделий, - подчеркнул генеральный директор Группы компаний «Юнимед» Александр Шибанов. - Мы активно наращиваем производственные мощности по выпуску продукции, поскольку спрос на нее постоянно растет. Уже сегодня вакуумные пробирки Univac, которые по качеству не уступают лучшим зарубежным аналогам, используют более 2 тысяч лечебно-профилактических учреждений по всей стране. Также мы хорошо понимаем ответственность, которая лежит на компании по выпуску жизненно необходимых медизделий и особое внимание уделяем пополнению коллектива квалифицированными кадрами.

Качество изготовления медицинских приборов и аппаратуры прежде всего зависит от используемых материалов и технологий, но немаловажную роль играет в этом процессе и квалификация персонала, который производит медизделия. Сейчас компании «Эйлитон» требуются сотрудники для работы на автоматических линиях по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови Univac, открыты вакансии оператора производственных линий, химика-контролера, инженера и старшего инженера по обслуживанию оборудования. Операторов и химиков-контролеров прямо на месте обучают более опытные специалисты. А вот на должности инженеров могут претендовать только профессионалы со стажем работы на подобных предприятиях. На современном высокотехнологичном производстве резидента ОЭЗ «Дубна» ждут сотрудников, стремящихся к успеху, готовых расти и развиваться вместе с дружной профессиональной командой «Эйлитон».

По материалам пресс-службы ОЭЗ «Дубна»