Участником Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, проходившего в Жуковском с 20 по 25 июля, стало дубненское предприятие АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка. В составе стенда Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ – член Союза машиностроителей России) ГосМКБ «Радуга» представило три изделия, одно из которых демонстрируется впервые. Работу авиационно-космического салона открыл Президент страны Владимир Путин. Он отметил, что за прошедшие почти три десятилетия МАКС стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации. Выступая на торжественной церемонии открытия авиасалона, он отметил, что МАКС, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, в полной мере отвечает своему международному статусу. «В общей сложности – непосредственно или дистанционно – на его площадках работает свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира», - подчеркнул В. Путин. В Год науки и технологий значительная часть экспозиции – разработки научно-исследовательских институтов. «Это решения в области электрических и гибридных силовых установок, сверхзвуковой гражданский лайнер с низким уровнем шума – мы активно работаем над его разработкой, - перечислил Президент России. - МАКС устремлён в будущее, а будущее за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта. Все эти направления также широко представлены на авиасалоне». По окончании церемонии открытия авиасалона состоялся обход экспозиции. Владимир Путин ознакомился с перспективными воздушными судами отечественного производства, в частности с лёгким многоцелевым самолётом ЛМС-901 «Байкал», вертолётом Ка-62, специализированным вертолётом Ми-171А3, модернизированными вертолётами «Ансат-М», Ка-32А11М, беспилотным вертолётом VRT300. Также Президент России поднялся на борт самолёта Sukhoi Business Jet. «Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полёты, займёт достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли», - подчеркнул президент. Впрочем, продукция, представленная в других павильонах и на других площадках МАКСа, не осталась без внимания со стороны первых лиц государства, представителей Министерства обороны, иностранных делегаций. На экспозициях были представлены как уже известные и выставлявшиеся ранее образцы военной и гражданской продукции, так и изделия, демонстрирующиеся впервые. И что еще примечательно, экспозиция Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в состав которой входит наше предприятие ГосМКБ «Радуга», признана лучшей. В рамках авиакосмического салона Корпорации был вручен приз «Победителю Конкурса «Золотые крылья МАКС-2021» в номинации «Экспозиция». Введенный на площадке авиационно-космического салона МАКС-2021 специальный режим посещения, полностью учитывающий рекомендации Роспотребнадзора и правительства Московской области, требовал от участников и посетителей мероприятия предъявления QR-кода либо загрузки в информационную систему данных об отрицательном ПЦР-тесте. Понятно, что такие строгие меры не могли не сказаться на посещаемости нынешнего салона. Как сообщила информационная служба МАКС-2021, на фоне введенных ограничений по входным билетам и бейджам через контрольно-пропускные пункты только в первый день работы салона прошло 6970 человек, что значительно меньше, чем на МАКС-2019. Это если говорить о посетителях. Число же компаний было по-прежнему максимальным. Более того, в этом году была предусмотрена возможность дистанционного участия в выставочном салоне. Делегация ГосМКБ «Радуга», соблюдая все санитарные требования, участвовала в работе салона в полном составе. Помимо сотрудников предприятия, непосредственно задействованных в работе стенда КТРВ, а также руководителей МКБ, на авиакосмическом салоне за шесть дней его работы побывало несколько десятков специалистов. Общение в рамках выставочной площадки с коллегами, смежниками, специалистами самых разных направлений авиационной и ракетной техники, участие в тематических круглых столах для них особенно актуально. Обзор выставки для каждого из них, как правило, начинается с посещения стенда Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», где представлены изделия родного предприятия. - В этом году мы представляем новое изделие Х59 МК модернизированное, которое является вариантом исполнения нашего изделия ракеты Х59МК, - рассказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов. - И если изделие Х59 МК оснащено активной радиолокационной головкой самонаведения, то на изделие Х59 МК модернизированное вместо головки установлена еще одна боевая часть. Также в отличие от ракеты Х59МК, основной целью поражения которой являются корабли, модернизированное изделие предназначено для поражения наземных целей с заранее известными координатами. Соответственно доработана и жгутовая схема, и система наведения. Модернизированная ракета – это также экспортный вариант. Она представлена в разрезе, и это вызывает дополнительный интерес у посетителей выставки. Вообще же на нынешнем салоне МАКС на стенде Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» представлены три новых образца, одно изделие – ракета, представленная нашим ГосМКБ! Говоря о выставочной деятельности Корпорации, генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов отметил: - Мы всегда готовимся к выставке МАКС и другим выставкам, в которых участвуем, с большим пиететом и всегда серьезно настроены. Сегодня, как вы видите, наш стенд состоит из военной продукции и из гражданской. Представлены все корпоративные предприятия. Предприятие «Радуга» занимает достойное место. Оно представило несколько изделий и одно из них – это новый образец. Самое главное, чтобы предприятия не стояли на месте, а развивались и в будущем. Что касается «Радуги», то у нее очень хорошие перспективы и очень сложные задачи, но надеюсь, что под руководством своего руководителя Владимира Николаевича Трусова коллектив эти задачи выполнит. Продолжая тему выставочной деятельности и демонстрации производимых изделий, ведущий инженер по рекламно-выставочной деятельности, помощник главного специалиста по изделию Дмитрий Поддубский отметил, что ГосМКБ «Радуга» (как, впрочем, и само головное предприятие КТРВ) ведет активную выставочную деятельность. В этом году, например, в июне «Радуга» стала участником военно-морского салона в Санкт-Петербурге. Там была представлена ракета Х59МК. Здесь, на МАКСе, более широкий перечень продукции: МКБ, помимо вышеупомянутых изделий Х59МК и Х59МК модернизированное представило противорадиолокационную ракету Х58УШКЭ. А в конце августа предстоит участие в международном форуме «Армия», на котором дубненское предприятие представит как экспортные варианты изделий, так и изделия, демонтрация которых пройдет в закрытом павильоне ВПК. На выставке было особенно приятно встретить и нашего земляка – дубненца, ныне занимающего должность начальника Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота полковника Сергея Алексеевича Саушкина. Он, внимательно осмотрев экспозицию в сопровождении В.Н. Трусова, отметил, что продукция Корпорации в целом, а также изделия МКБ «Радуга», Морской авиации хорошо знакомы. Тем не менее, в рамках каждой новой выставки всегда есть новые образцы техники, которые заслуживают внимания. Действительно, на авиакосмическом салоне МАКС, который проходит один раз в два года, всегда есть что посмотреть простым посетителям и обсудить и подытожить профессионалам. Вот и на этот раз в рамках салона была озвучена основная информация, в частности, об основных показателях работы КТРВ. Б.В.Обносов рассказал, что, несмотря на ограничения, связанные с ковид-пандемией, КТРВ достаточно успешно, с 7%-м ростом, завершила прошлый год. Выручка превысила 240 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 15% и составила 27,5 млрд рублей. Продолжился рост заработной платы, которая практически достигла 60 тысяч рублей. Выработка на человека осталась на том же уровне, превысив 4 млн рублей. При этом на головной площадке, отметил Борис Обносов, этот показатель составил около 10 млн рублей. «Это является достаточно сильным показателем по сравнению со всеми нашими западными конкурентами», – подчеркнул он. Выставочная деятельность – это очень малая, хоть и немаловажная часть работы предприятий, входящих в состав КТРВ. Важные задачи, о которых говорил Б.В. Обносов, стоят и перед ГосМКБ «Радуга», и сегодня коллектив их способен выполнять, работая на перспективу, надежность и безопасность всего государства. Анна Сухая Фото автора