26 июля делегация Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» посетила особую экономическую зону в Санкт-Петербурге. Цель визита – обмен опытом по вопросам организации работы компании. В Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» за 15 лет существования инновационной территории накоплен значительный опыт – по строительству инфраструктуры, привлечению резидентов, созданию комфортных условий для реализации их проектов, другим направлениям деятельности. Здесь всегда с радостью делятся своими наработками, в подмосковную ОЭЗ регулярно приезжают с ознакомительными визитами представители не только российских ОЭЗ, но и многочисленные зарубежные делегации. Руководство ОЭЗ в Дубне приветствует то, что ее опыт перенимают, но всегда готово поучиться и взять лучшие практики других территорий. С этой целью делегация во главе с генеральным директором АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антоном Афанасьевым посетила ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург». Кроме руководителя, в состав делегации вошли главный инженер Роман Хомяков, заместитель генерального директора по коммерции Станислав Селезнев, руководитель департамента по закупочной и правовой работе Екатерина Белоусова, начальник отдела земельно-имущественных отношений Наталья Рячкина, начальник отдела по привлечению инвесторов Татьяна Сухарева, начальник отдела маркетинга и пиар Анастасия Волченкова. Как и «Дубна», особая экономическая зона располагается на двух площадках – «Нойдорф», что в Стрельне, и «Новоорловская», которая расположена в Приморском районе Санкт-Петербурга. С нее и начался рабочий визит дубненцев. Об истории развития ОЭЗ, направлениях деятельности резидентов гостям рассказала начальник управления по работе с инвесторами Полина Ульзутуева. Территория составляет более 163 гектаров. На этой и второй площадке ОЭЗ (почти 19 га) предприятия и научные лаборатории специализируются в сферах разработки и распространения наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, информационных технологий, микроэлектроники, средств связи и телекоммуникации, фармацевтики и биотехнологий, программного обеспечения и других. Сегодня здесь реализуют свои проекты 49 резидентов (вместе со второй площадкой – 58). Желающих стать инвесторами ОЭЗ достаточно, а свободные участки остались всего на 30 га. Поэтому в ОЭЗ «Санкт-Петербург» планируют до конца 2021 года открыть третью площадку и сейчас идет выбор территории. На состоявшемся после экскурсии совещании генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева озвучила дополнительные факты об ОЭЗ. По ее словам, у зон много общего. Обе недавно отметили свое 15-летие. ОЭЗ «Санкт-Петербург» как и «Дубна» регулярно входит в число лидеров рейтингов ОЭЗ, организуемых Ассоциацией кластеров и технопарков, Минэкономразвития России, а также международным экономическим изданием FDi. Сегодня на площадке «Новоорловская» строится инновационный центр - 3 этажа офисных помещений и 1 этаж под производства, сдать объект планируется через год. На двух площадках подмосковной зоны уже три инновационно-технологических центра. В ОЭЗ сильнейший фармкластер, который составляют якорные для нее инвесторы. Это первое в России инновационное биофармацевтическое производство лекарственных препаратов на основе моноклональных антител «Биокад», где сегодня производят и так необходимую населению вакцину «Спутник V», «Вертекс» - входит в число ведущих отечественных фармпроизводителей, завод «Новартис Нева» по производству твердых лекарственных форм. Недавно команду резидентов пополнили еще две компании. «Газпром нефть» на площадке «Новоорловская» создаст комплекс лабораторий и пилотных установок для испытания новых промышленных технологий, проект реализует компания «Газпромнефть – Промышленные инновации». А резидент «Леврана» намерен построить завод по производству биологически активных добавок и косметических средств. В ходе встречи профильные руководители обсудили рабочие моменты, которые затронули буквально все сферы деятельности зон. Говорили о развитии инфраструктуры, о том, что необходимо для еще большей привлекательности площадок, в том числе для иностранных высокотехнологичных компаний, проблемах энергообеспечения предприятий, ставках аренды помещений, услугах, которые оказываются инвесторам, о взаимодействии управляющих компаний с резидентами, создании рабочих мест и мотивации приезда специалистов в регионы, где расположены ОЭЗ, поднимали другие общие вопросы. В завершение встречи генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев поблагодарил коллег за теплый и очень полезный прием. Он обратил внимание на то, что каждая особая экономическая зона имеет свой уникальный опыт, знакомство с которым, а затем использование на практике будет способствовать повышению эффективности, оптимизации рабочего процесса обеих зон технико-внедренческого типа. Антон Афанасьев также высказал идею провести форум для руководителей всех ОЭЗ и представителей якорных компаний-резидентов с целью обсуждения основополагающих моментов деятельности, в том числе касающихся страховых льгот и налогов. Глава ОЭЗ «Санкт-Петербург» идею поддержала, так что встречи наверняка будут продолжены. Светлана Жукова