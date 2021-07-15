Оптимизация работы, создание хорошего морального климата и командного духа – эти вопросы вошли в повестку дня общего собрания механообрабатывающего производства ПАО «Тензор».

Подобные встречи трудового коллектива проводятся в цехах и отделах приборного завода на регулярной основе. Это дает возможность выслушать каждого работника с его замечаниями и просьбами, дать ответы на злободневные вопросы, рассказать о текущей ситуации и плановых заданиях.

На собрании прозвучали предложения о повышении тарифной сетки, обсуждались возможности получение новой спецодежды и инструментов. Поднимались и другие актуальные темы. Например, необходимость формирования иммунитета от коронавирусной инфекции. Мероприятия по вакцинопрофилактике организуются прямо на предприятии: мобильная бригада врачей приезжает по коллективной заявке, чтобы делать прививки от COVID-19, а ранее таким же образом осуществлялась ИФА-диагностика.

Участники встречи единодушно отметили, что сплоченность и социально-психологический климат в коллективе создается благодаря Антону Дидыку. «Самый лучший начальник!» – такие отзывы подчиненных говорят о многом. Антон Петрович пришел на приборный завод мастером 1999 году, восьмой год возглавляет механообрабатывающее производство – старейшее подразделение ПАО «Тензор». В прошлом году ему вручена корпоративная награда – «Золотой знак отличия в труде».

– Общие собрания дают основу для понимания слабых мест и принятия правильных решений, чтобы достигать нужного результата. Мотивация сотрудников – это, на мой взгляд, главная задача руководителя, – сказал Антон Дидык.

Антон Петрович отметил, что на приборном заводе «Тензор» и особенно в его подразделении остро стоит проблема омоложения кадров. Сегодня найти молодого специалиста рабочих профессий, квалифицированного слесаря или станочника крайне сложно. Это одна из основных задач, которые требуют самого пристально внимания.