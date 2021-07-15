Кардиокомплекс ECG Dongle разработки и производства резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Нордавинд» министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области внесен в перечень инновационной продукции. В сложное время пандемии коронавируса каждый по-настоящему полезный медицинский продукт может оказаться тем единственным решением, которое спасает жизни. Поддержка проекта ECG Dongle компании «Нордавинд» на таком высоком уровне означает, что продукция прошла необходимую и всеобъемлющую проверку и востребована на оте-чественном рынке. В условиях ограниченных возможностей для посещения врачей и медицинских специалистов люди, многим из которых требуется постоянное наблюдение у кардиолога, получили необходимое и простое изделие домашнего пользования - кардиофлешку ECG Dongle. состоящую из кардиомодуля ECG Dongle, мобильного приложения и облачного сервиса «КардиоОблако». Она представляет собой кардиограф, но в несколько ином исполнении. Это не привычный чемоданчик, который берут с собой врачи на выезды к пациентам (иногда весьма увесистый), не стационарный аппарат ЭКГ, который используют диагносты. Портативное изделие по весу и размерам идентично флешке или USB-накопителю, но по функционалу ни в чем не уступает большим, дорогим и сложным аппаратам. В миниатюрном изделии помещается весь функционал кардиографа в части обнаружения и диагностики патологий проводимости и ритма сердечно-сосудистой системы, таких как тахикардия, фибрилляция предсердий, аритмия, брадикардия, экстрасистолия и многих других - всего она может диагностировать порядка 20 таких патологий. Кроме того, стандартная кардиофлешка отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень стресса, показывает активность регуляторных систем. Профессиональный кардиокомплекс ECG Dongle Full может также диагностировать инфаркт миокарда, по выявлениям изменения миокарда прогнозировать наличие или отсутствие ишемической болезни сердца. Для пользования кардиофлешкой не нужны специальные знания – на смартфон скачивается бесплатное приложение, в зависимости от модели к пациенту прикрепляются 4 или 10 электродов, кардиофлешка подсоединяется к смартфону через OTG-кабель и менее чем через 5 минут кардиограмма готова. По желанию ее можно сохранить в формате PDF или других, чтобы затем отправить врачу по электронной почте, а можно воспользоваться уникальным удаленным сервисом автоанализа, точность которого практически равна 100%. Расшифровку кардиограммы можно заказать и специалисту - партнеру сервиса расшифровки «Кардиооблако». Врачи, использующие кардиофлешку в профессиональной деятельности, могут видеть те или иные интересующие их детали кардиограммы в режиме онлайн на экране мобильного устройства. Это оказывает решающее влияние на решение специалиста, когда состояние пациента тяжелое и есть всего несколько минут, чтобы понять, какие экстренные действия необходимо предпринять. Новый коронавирус в первую очередь наносит серьезные поражения сердцу и сосудам, поэтому своевременный мониторинг их состояния может сохранить тысячи жизней. Возможность любому человеку самостоятельно поддерживать связь с лечащим врачом, отправлять ему актуальную информацию в виде ЭКГ и получать рекомендации дистанционно, не посещая учреждения здравоохранения, снижает вероятность заболевания коронавирусной инфекцией. Материалы подготовила Светлана ЖУКОВА, ОЭЗ «Дубна»