Выездное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России проходило в Дубне. Эксперты обсудили развитие кооперации науки и производства с учетом мировых тенденций. Кроме официальной части для участников заседания управляющая компания ОЭЗ организовала экскурсию на обе площадки и на производство самого крупного инвестора - предприятие «Промтех-Дубна». Заседание Совета Торгово-промышленной палаты России проводилось совместно с ТПП нашего города и при поддержке администрации особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна». Его тема - «Сотрудничество научных и промышленных организаций в целях создания высокотехнологичной продукции». В заседании приняли участие представители профильных федеральных министерств, руководители научных организаций и промышленных предприятий. В ходе обзорной экскурсии участникам заседания представили бизнес-инфраструктуру для резидентов на двух площадках ОЭЗ, рассказали о действующих промышленных предприятиях. Особенно впечатлило гостей посещение компании «Промтех-Дубна». Резидент производит системы и агрегаты для компаний объединенной авиастроительной корпорации и объединенной двигателестроительной корпорации. Это бортовые кабельные сети и системы, облегченные авиационные провода, авиационные электрические и оптические соединители, светотехническое оборудование, а также гидравлические, пневматические и топливные трубопроводные системы. Общеизвестен один из самых успешных проектов резидента - разработка систем для российского авиалайнера МС-21 для массовых пассажирских авиаперевозок. По своим параметрам самолет является достойным конкурентом воздушным судам иностранного производства. Компания более 10 лет реализует свой проект на территории ОЭЗ «Дубна», за это время стала ее самым крупным инвестором, построила 5 корпусов и создала более 1700 рабочих мест. В проект уже инвестировано свыше 4 млрд рублей. В первый день участники Совета ТПП РФ также побывали на предприятии ВНИТЭП, где ведут разработку и серийное производство высокоэффективных станков для лазерного раскроя металлов и оказывают услуги по их обработке. Открывая заседание, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин отметил, что лучшего места для его проведения, чем Дубна с ее множеством наукоемких предприятий не найти. Его поддержал вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: - То, что мы увидели сегодня на площадке ОЭЗ «Дубна», впечатлило всех, появилось много интересных соображений, как организовать дальнейшее сотрудничество, и мы считаем, что первый положительный результат нашего заседания появился еще до его начала. Дмитрий Курочкин рассказал, что система торгово-промышленных палат на сегодняшний день включает 178 региональных и муниципальных палат по всей территории страны. У ТПП РФ с 2018 года существует соглашение о сотрудничестве с РАН, есть ряд соглашений, направленных на взаимодействие с научными организациями, активно работают Фонд развития инновационного предпринимательства, который в 2020 году получил статус центра коммерциализации инноваций стран СНГ и попал в межгосударственную программу сотрудничества до 2030 года, а также Департамент проектной и инновационной деятельности - он занимается коммерциализацией научных разработок, подготовкой инновационных и инвестиционных проектов. Дмитрий Курочкин выразил надежду, что представители ТПП РФ будут чаще бывать в наукограде с новыми проектами, новыми партнерами и предложениями для предпринимателей. Президент ТПП г. Дубны Владимир Бобров представил общую информацию о наукограде и его научно-производственном комплексе. Также он рассказал о роли Торгово-промышленной палаты в продвижении на рынок высокотехнологичной продукции компаний. Глава городского округа Дубна Сергей Куликов остановился подробно на теме подготовки кадров для предприятий. Также глава рассказал о преобразовании школы №4 в современный физико-математический лицей, который планируют открыть в сентябре этого года. В нем оборудуют лаборатории химии, физики, 3D-моделирования и робототехники, кабинет инженерной графики и технологии, а также подберут коллектив преподавателей высочайшего класса. Лицеисты – это одаренные ребята, причем не только из Дубны, - они же потенциальные работники наукоемких производств. Вице-директор Объединенного института ядерных исследований, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Кекелидзе рассказал о роли и задачах фундаментальной и прикладной науки в вопросах инвестиционного и инновационного развития страны с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития отраслей российской экономики. Он также затронул тему сотрудничества в рамках проекта класса мегасайенс «Комплекс NICA» в таких областях как технологии сверхпроводимости для изготовления сверхпроводящих быстроциркулирующих магнитов, уникальной криогенной техники, индуктивного накопителя энергии на основе магнита из ВТСП, композиционных материалов для создания сверхлегких опорных конструкций. В ходе дискуссии Владимир Кекелидзе подчеркнул, что большая фундаментальная наука дает уникальную возможность получения новых знаний и технологий, значение которых сегодня сложно представить и оценить. В качестве примера Владимир Кекелидзе напомнил об открытии Майклом Фарадеем 190 лет назад электромагнитной индукции, положившей начало новой технологической эры. Обращаясь к участникам заседания, первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Александр Волков подчеркнул, что особые экономические зоны стали одной из эффективных форм поддержки высокотехнологичных компаний. Сегодня технико-внедренческая ОЭЗ «Дубна», сказал он, является одной из заметных точек роста Московской области - здесь уже введен в эксплуатацию 21 научно-промышленный комплекс, осуществляют деятельность 170 резидентов, в том числе 12 - с участие иностранного капитала. С начала деятельности ОЭЗ в ее инфраструктуру из бюджета было инвестировано 19 млрд руб., 4 из них - в социальные объекты. - Для любого бизнеса важным фактором определения местоположения является возможность доступа к объектам промышленной и транспортной инфраструктуры, а если бизнес начинается с нуля, то возникает необходимость в готовых офисных и производственных помещениях, - сказал Александр Волков. - И здесь лидирует наша ОЭЗ «Дубна», где резидентам предоставляются в аренду земельные участки, расположенные в районах Российского центра программирования на левом берегу Волги и Новой промышленной зоны на правом, с подведенными коммуникациями, автомобильными дорогами и инженерными сетями. В ОЭЗ возведен комплекс современных офисно-деловых зданий общей площадью более 60 тыс. кв. метров. Первый заместитель руководителя ОЭЗ «Дубна» назвал сферы деятельности резидентов, основные показатели эффективности, среди которых более 300 разработок резидентов, создание около 5 тысяч рабочих мест. Выручка компаний в год составляет порядка 20 млрд руб., отчисления резидентов в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ - 8,5 млрд руб., в собственные проекты резиденты инвестировали 35 млрд руб. Также было сказано о высокой оценке инновационной территории российскими и зарубежными экспертами: ОЭЗ «Дубна» занимает первое место среди технико-внедренческих зон в РФ, с 2018 года является ежегодным победителем в номинациях международного рейтинга среди ОЭЗ. Участники заседания обсудили состояние российского рынка высокотехнологичной продукции и основные проблемы его развития; вопросы защиты интеллектуальных прав при создании новых технологий и продукции; импортозамещения как стимула для развития отечественной промышленности и науки; поделились опытом сотрудничества промышленных предприятий с научными организациями; говорили о государственном финансировании научного и промышленного сектора экономики и роли ОЭЗ, иных форм поддержки высокотехнологичных компаний. Все вопросы рассматривались с точки зрения будущего развития кооперации науки и производства в России. В ходе заседания от экспертов прозвучали предложения по экономической стратегии и регулированию внешнеэкономической деятельности страны, а также экспортно-импортной политике. По всем перечисленным вопросам был принят проект решения, который после доработки будет направлен в органы исполнительной власти. В программе следующего дня пребывания в Дубне членов Совета ТПП России было сразу несколько экскурсий: во всемирно известный международный научный центр – Объединенный институт ядерных исследований. Заместитель директора ЛФВЭ по научной работе Ю. К. Потребеников познакомил гостей с историей Лаборатории и ходом работ по проекту класса мегасайенс «Комплекс NICA». Также гости посетили фабрику по производству и тестированию сверхпроводящих магнитов. Кроме того участники заседания побывали в Музее истории создания крылатых ракет, большая часть экспозиции которого посвящена истории Дубненского машиностроительного завода и ГосМКБ «Радуга», а также проехали по наиболее интересным местам наукограда. По материалам ОЭЗ «Дубна», jinr.ru Фото пресс-службы администрации города и jinr.ru