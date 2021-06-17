В День наукоградов, который Подмосковье отмечает 9 июня, большая делегация Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» побывала с визитом в Объединенном институте ядерных исследований.

Многие специалисты Управляющей компании особой экономической зоны «Дубна» впервые посетили ОИЯИ. И это был уникальный шанс – хотя бы в небольшом приближении в течение нескольких часов узнать о том, как делается наука мирового уровня, об интересных фактах из истории Института, собственными глазами увидеть уникальные базовые установки.

Об основных достижениях коллектива за последние годы, о ходе работ по мегапроекту NICA, новом вычислительном комплексе с суперкомпьютером и фабрике сверхтяжелых элементов, успехах в области открытия новых химических элементов и других разработках и технологиях ученых ОИЯИ рассказал его директор академик Григорий Трубников. В завершение выступления он выразил надежду, что такие встречи станут регулярными, сотрудничество международного научного центра и особой экономической зоны, ее резидентов выйдет на новую ступень развития.

В ответ генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев поблагодарил за возможность посетить Объединенный институт и сделал акцент на том, что все предпосылки для успешного перспективного сотрудничества, закрепления связей между исследовательскими группами Института и компаний-резидентов есть. ОИЯИ 65 лет, рейтинг международного центра в мировом научном сообществе очень высок. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» недавно отметила свое 15-летие, и за это короткое время стала одной из лучших и самой многочисленной по числу резидентов ОЭЗ в России. По мнению Антона Афанасьева, партнерство науки и высокотехнологичного бизнеса непременно даст свои плоды. Еще больше способствовать этому будет заключенное в Год науки соглашение между ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна». Оно предусматривает внедрение результатов прикладных научных исследований Института в промышленные, медицинские и иные разработки, оказание научно-технической поддержки, а также использование инфраструктуры и кадрового потенциала сторон.

Организаторы визита в ОИЯИ предложили обширную программу знакомства с международным центром. Специалисты ОЭЗ «Дубна» побывали на фабрике сверхтяжелых элементов, осмотрели ускорительный комплекс Лаборатории физики высоких энергий, огромный интерес вызвал ускорительный комплекс NICA - самый яркий и значимый проект в истории ОИЯИ. Масштабы и разносторонность исследовательской деятельности ОИЯИ произвели сильное впечатление на участников визита.

По информации пресс-службы ОЭЗ «Дубна»