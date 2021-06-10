Делегация Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» под руководством ее генерального директора Бориса Обносова, который является куратором Московского областного регионального отделения СоюзМаш, приняла участие в отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России. В работе съезда в составе делегации КТРВ приняли участие и представители дубненского предприятия ГосМКБ «Радуга им. А.Я. Березняка – его генеральный директор Владимир Трусов и заместитель генерального директора-главный инженер предприятия Анатолий Утриванов. Участниками съезда стали более тысячи делегатов из десятков регионов страны, в числе которых руководители корпораций и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, ведущих технических вузов и научно-исследовательских учреждений, представители финансовых и бизнес структур. Также в мероприятии приняли участие помощник президента РФ Максим Орешкин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Наиболее важными вопросами повестки дня съезда стали отчет о деятельности Союза машиностроителей России за 2016 – 2021 годы и выборы руководящих органов организации. Мероприятие прошло под председательством президента Союза, генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова. Как отметил Сергей Викторович, сегодня отделения СМР успешно функционируют в 72 субъектах Российской Федерации, за истекшие пять лет существенно выросла активность Союза в регионах: открыты Крымское, Севастопольское, Вологодское и Алтайское республиканские отделения. Он подчеркнул, что Президентом России были определены национальные цели развития страны до 2030 года, и ключевая роль в их достижении отведена отечественной промышленности. Для получения намеченных показателей должны быть задействованы все государственные, деловые и общественные ресурсы. В том числе Союз машиностроителей России, который ведет активную деятельность, направленную на развитие промышленного сектора экономики страны. В приветственном слове в адрес участников съезда от Президента РФ Владимира Путина говорится о высокой значимости в наращивании промышленного, оборонного, научного потенциала страны предприятий, входящих в состав Союза машиностроителей России. - Сегодня, продолжая славные традиции предшественников, российские машиностроители достойно решают поставленные задачи, внедряют передовые разработки, расширяют выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе в области микроэлектроники и электронной компонентной базы. Государство и впредь будет всемерно поддерживать новые, востребованные проекты машиностроительных компаний и предприятий для создания конкурентоспособной продукции, обеспечения лидерских позиций нашей страны на глобальных рынках технологий, — отмечено в приветственном письме Владимира Путина. Сегодня машиностроители - в числе лидеров по экономическим показателям, несмотря на тяжелый период пандемии. По итогам I квартала этого года рост составил порядка 14%. Если говорить о нашем, Подмосковном, регионе, то, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, порядка четверти валового регионального продукта Московской области приходится именно на предприятия машиностроения. Всего же в Московской области сегодня работает около 250 предприятий машиностроения. Говоря о деятельности организации за прошедшие пять лет, председатель Союза Сергей Чемезов подчеркнул, что весь прошедший год предприятиям пришлось работать в сложных условиях. Санкции, волатильность цен на энергоресурсы и пандемия значительно осложнили выполнение задач развития России. Вместе с тем этот год доказал высокую устойчивость отечественной экономики. Ей удалось продемонстрировать лучший результат по сравнению с большинством развитых стран. Это стало следствием глубоко продуманной стратегии действий, определенной Президентом России Владимиром Путиным. «Что касается работы Союза, - отметил Сергей Викторович, - то нами выстроена система из 42 экспертных структур по основным направлениям и отраслям экономики, которые активно работают как на площадке Союза, так и в Госдуме. Результаты их деятельности воплощены в отраслевых стратегиях, законопроектах, нормативных документах, планах и поручениях Правительства и профильных министерств. Основные законодательные инициативы были сосредоточены на решении задач по реализации национальных проектов, импортозамещения и диверсификации ОПК». Один из последних законов, как было отмечено на съезде, подготовленных по инициативе Союза и принятых в апреле этого года, направлен на снижение издержек предприятий ОПК при расчетах в рамках контрактов гособоронзаказа. Также Союзмаш проделал большую работу по устранению дискриминации отечественных авиастроителей. Примером может служить законодательное оформление нулевой ставки по НДС для операций по реализации гражданских воздушных судов и работ по их строительству, что способствовало повышению конкурентоспособность российской авиатехники и созданию новых рабочих мест. Сергей Чемезов также коснулся вопроса привлечения талантливой молодежи в промышленный сектор, что первостепенным образом определяет будущее отечественной экономики. «После того как олимпиада «Звезда» была поддержана на заседании Бюро Союза Президентом России и получила новый импульс развития, наш пул ректоров предложил вывести ее на международный уровень. Мы благодарны руководству Россотрудничества, Евгению Примакову, за включение «Звезды» в перечень олимпиад, победители и призеры которых имеют право на поступление в ВУЗы России, в рамках выделенных квот, уже в нынешнем году. Олимпиаду будем развивать. Ставим задачей к 2026 году охватить все регионы России», - подчеркнул председатель СМР. В ходе отчетно-выборного съезда делегаты единогласно проголосовали за переизбрание Сергея Чемезова на пост главы Союза России, доверив ему руководство этим крупнейшим объединением страны на ближайшие пять лет. Первым заместителем руководителя Союза машиностроителей переизбран первый заместитель Председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Владимир Гутенев. Подводя итог мероприятию, Сергей Чемезов отметил, что за отчетный период СоюзМаш значительно обогатил свой опыт, повысил дееспособность, подтвердил свою роль ведущей общественно-политической силы, фактически выйдя за рамки узкопрофессионального отраслевого объединения. «На предыдущем съезде Союза мы ставили перед собой масштабные задачи дальнейшего развития нашей Организации. Считаю, что они в основном выполнены», - подчеркнул председатель Союза машиностроителей России и поблагодарил всех коллег за ответственную работу. Подготовила Анна Сухая Фото пресс-службы СМР