Новое производство лекарств для лечения онкологии построят в ОЭЗ «Дубна». Компания «ПСК Фарма» расширяет собственное производство. Дополнительно резидент ОЭЗ «Дубна» создаст в подмосковном наукограде еще 240 рабочих мест.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» второй очереди производства препаратов для лечения онкологических и других сложных заболеваний.

– Правительство Московской области оказывает всяческую поддержку – сопровождает по принципу «одного окна», помогает в приобретении производственного оборудования, компенсирует затраты на инфраструктуру, - отметил Сатия Карм Пуния. – А главное, что в Московской области построены экономические зоны, в которых действуют льготы по налогам для резидентов, доступны точки подключения к коммунальным сетям, оказываются консультационные услуги.

В социально значимый проект, который реализует резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма», планируется инвестировать 3 млрд рублей. Предполагается, что в год будет производиться до 350 тонн жизненно важных препаратов. На производстве намерены создать 240 рабочих мест.

Площадь будущего завода составит около 20 тысяч квадратных метров. Начало его строительства запланировано на 2021 год, а завершение - на I квартал 2023 года. Лекарственные препараты будут поставляться не только в регионы России, но и за рубеж.

По информации пресс-службы ОЭЗ «Дубна»