Как сообщила пресс-служба Особой экономической зоны Дубна, гранты от правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций получили компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» «ТАРИС» и «Диамант». Приказ о присуждении грантов компаниям 26 мая подписала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «ТАРИС» получила грант на развитие проекта «Автономный робот для подземных коммуникаций с системой управления на базе нейронных сетей». Специалисты компании занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в области проектирования роботизированной техники, которая используется для телеинспекции трубопроводов, обследования водозаборных скважин. В продуктах «ТАРИС» заинтересованы предприятия жилищно-коммунального хозяйства, атомной промышленности, нефтегазового комплекса.

Резиденту «Диамант» министерство присудило грант на развитие проекта «Разработка и создание поточного конвейерного анализатора АГП-К для определения элементного состава железорудного сырья». Анализатор элементного состава руды необходим на металлургических и горно-обогатительных предприятиях, применяется в угольной промышленности и на ТЭЦ. Специалисты компании «Диамант» могут удаленно проводить проверку и диагностику работы анализатора, расположенного в любой точке, где есть сеть Интернет.

Правительство Московской области активно поддерживает развитие научно-исследовательских центров и стремится привлечь в эту сферу молодых ученых. Финансовая поддержка резидентов ОЭЗ «Дубна» в виде грантов повышает эффективность научно-исследовательской и производственной деятельности компаний. Сегодня специалисты и разработки резидентов особой экономической «Дубна» получают признание уже на международном уровне.