Депутат Госдумы Денис Кравченко оценил высокие технологии предприятий ОЭЗ «Дубна». Вместе с генеральным директором ОЭЗ «Дубна» Антоном Афанасьевым депутат осмотрел производственную площадку компании «ПРОМТЕХ-Дубна», обсудил поддержку предприятия, инновационные технологии, политику импортозамещения и импортоопережения.

Денис Кравченко – депутат Государственной Думы. На сегодняшний день Денис Борисович возглавляет федеральный партийный проект «Локомотивы роста». Деятельность депутата направлена, в первую очередь, на поддержку и развитие промышленности и экономики Московской области. Ему представили преимущества ОЭЗ «Дубна» и инновационные достижения её резидента - «ПРОМТЕХ-Дубна». «В Московской области работают сотни предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых трудятся десятки тысяч человек. Моя ответственность как депутата - оказывать содействие предприятиям и поддерживать комфортные условия труда работников, способствовать созданию рабочих мест для жителей региона», – отметил депутат.

Корпорация «Промышленные технологии» – один из ведущих поставщиков систем и агрегатов для авиационной техники. В Дубне корпорация представлена пятью компаниями -резидентами. Создатель и руководитель «ПРОМТЕХ» Валерий Шадрин представил депутату Госдумы достигнутые компанией результаты на одном из научно-производственных комплексов в ОЭЗ «Дубна». В. Шадрин продемонстрировал разработанный интерьер самолета и бортовые кабельные сети. Денис Кравченко высоко оценил стратегию управления руководителя предприятия «ПРОМТЕХ». «Главная задача сегодня – реальное повышение доходов Подмосковья. Поэтому ключевые проблемы, которые я намерен решать, это создание рабочих мест, социальная поддержка сотрудников предприятий, развитие инженерно-технического и других направлений образования, поддержка наукоградов Подмосковья», - подчеркнул Д.Кравченко.

Являясь заместителем председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Денис Кравченко старается активно содействовать поддержке представителей малого и среднего бизнеса. В том числе, поддержке предприятий ОЭЗ «Дубна». На рабочей встрече присутствовали также заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» по инвестициям и инновациям Сергей Писарев, заместитель генерального директора компании «ПРОМТЕХ-Дубна» Инна Жукова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Павел Насонов.