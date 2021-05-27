Слушатели Школы кадрового резерва побывали на экскурсии в ОЭЗ «Дубна». Заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям Сергей Писарев рассказал о площадке Особой экономической зоны, ее особенностях и преимуществах. Участники проекта также узнали о деятельности резидентов.

Общегородской проект «Школа кадрового резерва» решает проблему дефицита квалифицированных кадров. Цель его создания – профессиональная подготовка и информационная поддержка молодых людей для формирования из их числа кадрового резерва органов государственной власти, местного самоуправления, менеджмента предприятий и организаций.

Ученики Школы кадрового резерва побывали на экскурсии на Новой промышленной зоне, осмотрели территорию Российского центра программирования. В ходе мероприятия Сергей Писарев рассказал о ключевых резидентах и их деятельности.

«В особой экономической зоне «Дубна» свою деятельность ведут более 170 резидентов, в год создается порядка 400 рабочих мест. Чтобы организовать успешный бизнес, компаниям-резидентам требуются квалифицированные кадры, особенно руководители, – отметил Сергей Писарев. – Школа кадрового резерва решит стратегически важную задачу – обеспечение предприятий города квалифицированными кадрами и тем самым обеспечит успешную деятельность компаний. Особая экономическая зона готова поддерживать этот важный проект и предоставит все имеющиеся ресурсы для его развития».