22 апреля в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» состоялся юбилейный деловой приём «Территория бизнеса» в честь 15-летия технико-внедренческой особой экономической зоны №1 в России. Управляющая компания АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» подготовила настоящий праздник для компаний-резидентов, своих партнеров, горожан и потенциальных сотрудников высокотехнологичных предприятий, которые сегодня работают на территории ОЭЗ. Поздравить сотрудников предприятий ОЭЗ «Дубна» с достигнутыми успехами приехала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, депутаты Мосблдумы. С видеопоздравлением обратился к участникам праздника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Деловой прием начался с обзорных автобусных экскурсий по обеим площадкам особой экономической зоны. Экскурсанты получили возможность увидеть своими глазами, как много изменений произошло за последние пять лет деятельности ОЭЗ «Дубна». Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» создала современную дорожно-транспортную сеть не только на территории Российского центра программирования и Новой промышленной зоны, но и построила новые современные дороги, которые соединяют обе площадки ОЭЗ «Дубна» с зонами жилой и производственной застройки Дубны. Более 10 километров дорог в городе построено в рамках перечня инфраструктуры ОЭЗ, в том числе на улицах Программистов, Большеволжской, на проспекте конструктора Селезнева. Вклад инфраструктуры ОЭЗ «Дубна» в развитие энергетических сетей территории города позволил полностью обеспечить потребности в электроэнергии жителей и работодателей Дубны. Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» получила статус сетевой компании, что дает возможность подключать к мощностям особой экономической зоны потребителей города. За последнюю пятилетку территория ОЭЗ «Дубна» увеличилась на 92 га и составила 279 га. Количество компаний-резидентов возросло с 89 до 171 – почти в два раза. Теперь на предприятиях особой экономической зоны работают более 4 500 человек – втрое больше, чем пять лет назад. Рабочие места в компаниях ОЭЗ «Дубна» оснащены современным оборудованием. Средняя зарплата в ОЭЗ «Дубна» – примерно 54 000 рублей. «В нашей стране действуют 36 особых экономических зон. В них работают 800 компаний. И более 21% от общего количества – это резиденты нашей подмосковной ОЭЗ «Дубна» - она является крупнейшей в России! И каждый год в ОЭЗ на севере Московской области приходит 20 новых организаций. Наша ОЭЗ «Дубна» по праву признана лучшей ОЭЗ технико-внедренческого типа в стране. За 15 лет деятельности были достигнуты отличные результаты. Я хочу поблагодарить руководителя и всю команду, которая каждый день трудится на благо ОЭЗ: нельзя не заметить ваше неравнодушное отношение к своему делу, вы, действительно, живете им. Поздравляю вас всех с юбилеем обосой экономической зоны! Не будем останавливаться на достигнутом. Со стороны Правительства Подмосковья и регионального Мининвеста мы постараемся дать все необходимые ресурсы для развития и расширения возможностей особой экономической зоны, окажем необходимую поддержку, в том числе финансовую, для улучшения инфраструктуры в ОЭЗ. Желаю новых побед и высот! Будем двигаться только вперед!», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Торжества продолжились в конференц-зале Конгресс-центра особой экономической зоны. Подготовленный специально к этому событию короткий фильм подытожил все достижения особой экономической зоны за 15 лет деятельности – от чистого поля, с которого все начиналось, до выросшего здесь современного района Дубны. «Пятнадцать лет – это только начало». Эти финальные слова фильма генеральный директор ОЭЗ «Дубна» продолжил прогнозом будущего развития территории бизнеса в Дубне: «Количество высокотехнологичных компаний-резидентов к 2030 году увеличится с сегодняшних 170 до 270. К этому времени на территории ОЭЗ будут работать более 80 научно-производственных комплексов. Особая экономическая зона к 2030 году обеспечит работой 10 000 специалистов и отчислит в бюджет Московской области около 16 млрд рублей. ОЭЗ «Дубна» продолжит развивать свою миссию как места соединения научных и технологических достижений с бизнесом и превращения их в экономический ресурс нашего города и государства». Символом проводимого сейчас в России Года науки для особой экономической зоны в Дубне стало тесное партнерство с Объединенным институтом ядерных исследований. Во время делового приема было подписано соглашение между ОЭЗ «Дубна» и ОИЯИ, закрепляющее это партнерство государственного института экономического развития и крупнейшего международного исследовательского центра. «Здесь, в наукограде, сложилась комплексная модель взаимодействия властей всех уровней, передового научно-производственного комплекса, особой экономической зоны и международной научной организации. Это уникальная ситуация. Правительство не только поддерживает такие модели наукоградов, но и формирует новые механизмы, стимулирующие их создание и развитие», – сказал, посещая недавно Дубну, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Участником торжества в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» был директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников. Он тепло поздравил сотрудников особой экономической зоны «Дубна» и отметил, что достигнутые за 15 лет успехи вовсе не подростковые, а демонстрируют зрелый подход к развитию ОЭЗ. На полях делового приема он дал развернутый комментарий о перспективах сотрудничества ОИЯИ с ОЭЗ «Дубна». «Международный опыт подтверждает, что совместные проекты научных центров с высокотехнологичным бизнесом являются одним из ключевых факторов инновационного развития территорий, – сказал академик Трубников. – Этот принцип приобретает особое значение для Дубны как одного из ведущих наукоградов страны. Именно эта исходная идея и лежала в основе создания в нашем городе особой экономической зоны в 2005 году. Не только как директор ОИЯИ, но прежде всего как дубненец с гордостью отмечаю, что на сегодняшний день ОЭЗ «Дубна» является крупнейшей в России по количеству резидентов и стала одним из активных хозяйствующих субъектов и работодателей города. Думаю, что эффективное, взаимовыгодное и доверительнее партнерство наших масштабных организаций – ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна» – может внести ощутимый вклад в успешное развитие нашего города и региона в целом». В качестве перспективных направлений сотрудничества ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна» Григорий Трубников назвал, прежде всего, технологическое сотрудничество резидентов особой экономической зоны с ОИЯИ в создании установки класса «мегасайенс» NICA. «Кроме того, развивая программы прикладных исследований на ускорителях в направлении LifeScience, институт заинтересован во взаимодействии с биомедицинским кластером ОЭЗ «Дубна». В результате могут быть реализованы инновационные междисциплинарные проекты в различных областях — медицине, здравоохранении, фармацевтике, пищевой промышленности», – добавил он. Одним из ярких направлений совместной работы особой экономической зоны и ОИЯИ стал проведенный ими в марте текущего года Конкурс молодежных научно-технических проектов. Во время делового приема торжественно наградили восьмерых победителей конкурса - это пять молодых ученых и три школьника. В присутствии более полусотни участников конкурса награды получили: молодые ученые Татьяна Горячева, Ирина Еремкина, Денис Комаров, Иван Суслов, Лев Теряев; школьники Савва Говоров, Дарья Демидова, Иван Козленко. В знак признания вклада ОЭЗ «Дубна» в развитие экономики Подмосковья министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, депутаты Мособлдумы вручили почетные награды руководителям предприятий ОЭЗ «Дубна», выпускающим продукцию мирового класса. Прием «Территория бизнеса» в ОЭЗ «Дубна» стал площадкой не только торжеств, но и делового общения резидентов особой экономической зоны с руководителями министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и финансово-кредитных организаций, оказывающих поддержку развитию бизнеса. По информации пресс-службы ОЭЗ «Дубна»