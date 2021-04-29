13 марта с.г. вступило в силу Постановление Правительства РФ № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» и Постановление Правительства РФ № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Субсидия – для трудоустройства

По первому постановлению российские работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных граждан. Такие дополнительные меры предусмотрены для содействия занятости населения. Правительство утвердило правила предоставления господдержки на эти цели.

Помочь гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса, и восстановить занятость до уровня 2019 года поручил Президент России Владимир Путин. Сделать это нужно до конца 2021 года.

В 2020 году Правительство провело большую работу: были запущены новые программы переобучения и содействия занятости, в том числе с помощью социального контракта. В 2021 году было принято решение расширить программы переобучения и ввести дополнительные меры по субсидированию найма.

В частности, работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом первый платёж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд рублей. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тысяч человек.

Кого из безработных можно трудоустроить с получением субсидии? Есть три основных требования:

иметь официальный статус безработного (стоять на учёте в центре занятости) на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к работодателю;

иметь статус безработного на 01 января 2021 года;

на дату заключения трудового договора с работодателем не иметь работы, не быть зарегистрированным в качестве ИП, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, единоличного исполнительного органа юридического лица, а также не применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Распределением субсидий займётся Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

Программы переобучения

По второму Постановлению - для потерявших работу граждан будут организованы программы переобучения и дополнительного профобразования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их участниками смогут:

граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан;

лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях;

Реализация мероприятий будет осуществляться:

автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

В рамках образовательных программ можно пройти переподготовку по имеющейся профессии, получить новую специальность или освоить должности служащих или рабочих. Заявку на прохождение обучения подается через Общероссийскую базу вакансий «Работа в России».

Обучение доступно в очном и дистанционном форматах. Очное обучение предполагается на базе выбранной образовательной организации, дистанционное может быть предусмотрено для конкретной программы.

Затраты образовательных организаций на переобучение указанных граждан возместят с помощью грантов. Ожидается, что в 2021 году не менее 168 тыс. человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование и около 126 тыс. из них устроятся на работу.

Дубненский центр занятости населения