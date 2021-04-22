Как мы уже сообщали, в Дубне, в ее левобережной части, на территории, примыкающей к площадке ДМЗ, начато строительство завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Первый подобный завод в России возводит компания «Кронштадт», причем производство, как сообщили на предприятии, будет запущено в рекордно короткие сроки. Начало работы предприятия запланировано уже на ноябрь 2021 года. Инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей.

Предприятие обеспечит постоянной работой более 1500 человек и будет направлять более 900 млн рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

- Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне, - отметил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков. - Дубна - это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия. Перед нами стоят очень жесткие сроки, мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы в них уложиться.

Завод компании «Кронштадт», как сообщили на предприятии, будет оснащен по последнему слову техники. Это будет экологически чистое и бесшумное производство площадью около 45 000 квадратных метров с ухоженной территорией и комфортабельными рабочими местами.

Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты способны нести до 200 кг боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Кроме того, существуют разведывательная и гражданская версии аппарата. Также «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные БПЛА «Гром». Новый завод в Дубне будет заниматься в первую очередь выпуском ударных беспилотников «Иноходец».

По мнению экспертов, сейчас это направление крайне важно «для обеспечения обороноспособности страны, а также для развития соответствующего сегмента на международном рынке вооружений». У компании есть договор с Минобороны — контракт на поставку изделий, так что на предприятии намерены приложить максимум усилий на его выполнение.

Ольга ШАРОВА,

по материалам группы компаний «Кронштадт»