МосОблЕИРЦ начинает производить начисления за отопление, водоотведение, холодное водоснабжение и горячее водоснабжение жителям, заключившим прямые договора с ресурсоснабжающими организациями АО «ПТО ГХ» и АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР». В апреле т.г. года эти услуги будут добавлены в платежные документы жителей 38 домов, расположенных по адресам: ул. Энтузиастов д.11, д.11, корп.4; ул. Кирова д.5; ул. Ленина д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.16; ул. Макаренко д.31, д.33, д.35; ул. Боголюбова д.25, д.27, д.33, д.34, д.36, д.38; ул. Школьная д.8, д.10; ул. Карла Маркса д.5, д.6, д.19, д.23, д.25, д.29, д.31; ул. Октябрьская д.13, д.19, д.23; ул. Правды, д.29. Жители этих многоквартирных домов получат единый платежный документ с включенными коммунальными услугами в начале мая. Передать показания индивидуальных приборов учета воды в расчетный центр следует с 10 по 25 апреля. Сделать это можно по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , по телефонам 8 496 215-05-57, 8 496 215-05-67 или обратившись в клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресам: ул. Понтекорво, д.8 и ул. Макаренко, д.21А.